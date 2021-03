I tappeti sono oggetti decorativi che spesso possono piacere ai bambini che li usano come aree da gioco e danno anche calore e colore alla casa. Il problema potrebbe, però, essere quello della loro pulizia per il fatto che sono ricettacolo di acari, batteri e soprattutto di polvere.

È quindi molto importante, soprattutto se si hanno bambini piccoli, una corretta manutenzione e periodica pulizia. I rivenditori e gli esperti, ci indicano quali sono i metodi più veloci ed efficaci per pulire i tappeti in modo da evitare che si accumulino sporcizie.

Innanzitutto è sempre consigliato il lavaggio a secco. L’unico inconveniente è che questo metodo necessita dell’utilizzo di prodotti chimici che essendo dannosi per la nostra salute, oltre che per l’ambiente, è meglio evitare.

Il metodo ordinario per pulire i tappeti

In alternativa, è possibile utilizzare i seguenti ingredienti naturali per una pulizia rapide efficace e anche profumata. Saranno sufficienti, infatti, un po’ di aceto di vino bianco, un po’ di bicarbonato e sale grosso, olio essenziale (ma non è obbligatorio) e amido di mais.

Si inizia rivoltando il tappeto sottosopra passando l’aspirapolvere sul retro. Questo processo è importante per rimuovere briciole, polvere e altre impurità. Fatto ciò, è possibile rigirare il tappeto e spargere il bicarbonato su tutta la superficie usando una spazzola con setole morbide.

Perché usare proprio il bicarbonato? Il motivo è che le sue proprietà lo rendono un naturale germicida, un disinfettante ed un antisettico sano che non danneggia la pelle oltre ad essere biodegradabile.

Dopo aver atteso alcuni minuti, giusto il tempo di far agire il bicarbonato, si potrà rimuover usando sempre l’aspirapolvere. Bisogna tenere presente che è fortemente consigliato l’uso di un’aspirapolvere munita di una bocchetta per tessuti.

È un accessorio specifico per la pulizia dei tappeti fondamentale se si vuole evitare di danneggiarli.

Questa è quella che si può definire pulizia ordinaria che permetterà di avere tappeti sempre profumati ed igienizzati.

Ma quali sono i metodi più veloci ed efficaci per pulire i tappeti se si vuole, invece, una pulizia più accurata?

Il metodo per un lavaggio più accurato

In questo caso bisognerà mescolare due bicchieri di aceto bianco con tre cucchiai di bicarbonato dentro un litro d’acqua. Usando uno spruzzino si potrà spargere lungo tutta la superficie del tappeto il composto miscelato.

Successivamente, per avere un bel tappeto pulito e profumato, si dovrà lasciare asciugare lontano dai raggi solari per non rovinare il colore. Infine, l’ultimo metodo richiede particolare attenzione se si applica a tessuti molto delicati.

Si tratta di usare l’aceto bianco e il sale grosso (in parti uguali) che insieme creano una pasta cremosa utile da utilizzare per le macchie evidenti sul tappeto. Se le macchie sono fresche, oleose o umide allora sarà sufficiente usare un composto di amido di mais e bicarbonato di sodio.

Basterà aspettare che si sia assorbito e sarà sufficiente poi spazzolare per avere un tappeto lucente, profumato e pulito.