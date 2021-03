Le afte spesso ci rendono la vita impossibile, la loro comparsa ci rende difficile mangiare, parlare e vivere serenamente.

Esse possono comparire in qualsiasi momento e senza alcuna ragione apparente, oltre ai numerosi farmaci ci sono dei rimedi naturali che possono favorirne la cura.

Questi rimedi consentono di alleviare il dolore, accelerare lo stato di guarigione ma soprattutto di dare sollievo a chi le ha in bocca.

É bene ricordare che i rimedi naturali non si sostituiscono in alcun modo alle terapie indicate dagli specialisti come il dentista o l’igienista.

La Redazione di ProiezionidiBorsa abbiamo già affrontato l’argomento in articoli precedenti.

Questa mini guida vuole indicare ulteriori consigli su come curare l’afta in bocca con rimedi efficaci, semplici e naturali. In caso di dubbio sulla propria salute orale, consigliamo in ogni caso di rivolgersi al proprio medico di fiducia per un controllo più accurato e sicuramente più dettagliato.

Calendula

Per le afte è possibile utilizzare la calendula, essa grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e cicatrizzanti, ci aiuta a curare le afte presenti in bocca. Essa può essere applicata direttamente sulle afte mediante degli impacchi così da alleviare l’infiammazione ed il dolore.

Oltre la calendula possiamo considerare la malva che ha un’azione simile.

Ghiaccio

L’acqua, elemento fondamentale per la sopravvivenza di tutte le specie di esseri viventi, ci torna utile anche nel suo stato solido. In caso di afta in bocca procurarsi del ghiaccio ci aiuterà a curarla a poco a poco, e a ridurre l’infiammazione ed il dolore. In poche parole, un cubetto di ghiaccio agisce come sedativo per la nostra bocca. Possiamo applicarlo per qualche minuto ogni ora così da provare sollievo. Ricordiamoci di utilizzare sempre del ghiaccio pulito così da prevenire ulteriori infiammazioni.

Ecco indicati i rimedi su come curare l’afta in bocca con rimedi efficaci, semplici e naturali.