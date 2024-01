L’economia americana potrebbe andare verso una recessione? O un rallentamento? E i tassi di interesse rimarranno così alti, oppure verranno tagliati tre volte nel corso dell’anno come ha fatto intendere la FED nell’ultimo meeting? E che impatto avranno la guerra in Ucraina e quella in Israele sul ciclo economico mondiale? Cosa accadrà alla domanda e ai consumi globali? Oggi andiamo a studiare un colosso mondiale dell’ ecommerce per capire quale potrebbe essere il percorso che verrà seguito nel corso dei prossimi mesi. Quali sono i giudizi degli analisti su Amazon e come sono impostati i grafici per il 2024?

I mercati americani e le serie storiche

Dopo il forte rialzo dello scorso anno in piena sintonia con quanto proiettato dalle serie storiche analizzate dal 1898 ad oggi, l’anno 2024 dovrebbe portare a un rendimento fra il 7 e il 10%. La prima parte dell’anno, fino al mese di maggio, è attesa in laterale ribassista. Questo significa che la media dei titoli quotati sui listini di Wall Street dovrebbe replicare più o meno questo rendimento.

Quali sono i giudizi degli analisti su Amazon e cosa proiettano i grafici per il 2024?

Il prezzo medio degli ultimi giorni è stato intorno a 149 dollari. Nel 2023 ha segnato il minimo a 81,43 e il massimo a 155,63.

Negli ultimi 5 anni la performance è stata del +113% contro un rendimento del Nasdaq del +133%, quindi le azioni hanno sottoperfomato rsipetto al listino di riferimento

In base all’analisi tecnica classica, negli ultimi anni sono stati segnati minimi e massimi decrescenti e quindi la tendenza pluriennale è ribassista dopo che nell’anno 2021 era stato segnato un massimo a 188,65 dollari. Solo un ritorno sopra area 155,63 in chiusura annuale farebbe invertire questa polarità.

Quali sono i livelli attesi per il 2024?

Siamo andati a studiare le trend line che passano dai minimi e dai massimi degli ultimi anni e sul time frame settimanale abbiamo tratto queste conclusioni:

Livelli di supporto principali intorno ai quali potrebbe formarsi un minimo: 142,81/130 dollari;

livelli di resistenza principali intorno ai quali potrebbe formarsi un massimo: 180/185 dollari.

Vedremo poi cosa accadrà di mese in mese

