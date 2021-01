Quali sono i cibi più costosi del mondo e perché sono un investimento intelligente

Ci sono alcuni cibi il cui costo è più vicino a quello dei beni di lusso. Il prezzo altissimo di questi alimenti è dovuto alla difficoltà di produzione e all’unicità del gusto. Tutti questi cibi sono rari e unici nel proprio genere.

Sono apprezzati nelle tavole degli intenditori, ma spesso vengono scelti dagli investitori come beni rifugio. Il valore di questi prodotti, infatti, si mantiene uniforme nel tempo e la richiesta sul mercato non conosce crisi.

Quali sono i cibi più costosi del mondo perché sono un investimento intelligente

Il caviale Almas Beluga. Questo caviale prelibato si ricava dagli storioni che vivono in Iran nel Mar Caspio. Di colore bianco perlaceo viene venduto esclusivamente da un negozio londinese situato a Piccadilly Circus. Costa 22 mila dollari al chilo.

Il tartufo bianco di Alba è un prodotto pregiato e costosissimo. Il suo sapore unico ed inconfondibile e la difficoltà nel trovarlo lo rendono così prezioso e desiderato. Questo tubero cresce in pochissime zone del mondo, e quello di Alba è il più celebre e caro. Il prezzo al chilo si attesta intorno ai 5 mila euro. Ottimo come bene rifugio, si può utilizzare in cucina per deliziose ricette, come questa.

Il caffè Kopi Luwak è molto famoso e costoso. Questa speciale varietà di caffè ha la peculiarità di essere prodotto con delle bacche ingerite da uno zibetto in Indonesia e poi defecate. Costa tra i 500 e i 2500 euro al chilo.

Lo zafferano rosso iraniano è la varietà di zafferano più costosa del mondo. Ancora più caro dello zafferano che troviamo al supermercato, questa varietà è pregiata perché cresce in alta montagna e ha un aroma molto forte. Il prezzo va dai 15 ai 40 euro al grammo. Praticamente come l’oro!

I nidi di rondine forse sono il cibo più strano di questa lista. Si raccolgono in Cina e sono i nidi di una specie particolare di volatili. Considerati una prelibatezza nella cultura cinese, sono molto rari e il prezzo si aggira ai 4 mila euro a confezione.

Ecco spiegati quali sono i cibi più costosi del mondo perché sono un investimento intelligente.