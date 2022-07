Tutti i beni hanno un valore che può essere stimato e che può essere calcolato facendo leva su dei criteri che sono oggettivi. Questo valore può essere molto alto oppure praticamente nullo oppure è basso ma tende a rivalutarsi nel tempo. Così come ci sono beni con un elevato valore soggettivo. In tal caso, nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di beni che, indipendentemente dal loro valore economico, hanno un elevato valore affettivo.

Inoltre, i beni si possono suddividere in due grandi categorie. Ovverosia i beni immobili, che semplificando non sono altro che delle costruzioni, e i beni mobili che, invece, hanno delle caratteristiche che sono completamente diverse e anche diametralmente opposte. Rispetto a beni immobili come, per esempio, le case ed i box auto. Vediamo allora di approfondire questo aspetto.

Quali sono i beni mobili e quando questi devono essere iscritti obbligatoriamente in pubblici registri

Nel dettaglio, per semplificare, tutti i beni mobili sono quelli che non rientrano tra gli immobili. Ovverosia, rispetto agli immobili, i beni mobili presentano una caratteristica fondamentale. In quanto questi si possono spostare sempre e in qualsiasi momento senza andare ad alterare la loro natura. Per esempio, giusto per fare un esempio lampante, una mazzetta di banconote è un bene mobile. Praticamente il bene mobile per eccellenza.

Se non si altera mai la forma e la sostanza, spostandolo, un bene è quindi mobile. Il che significa che pure i quadri sono beni mobili e lo stesso dicasi per le monete. Ma anche, tra l’altro, i fumetti, i francobolli rari, gli strumenti musicali e le sculture giusto per fare qualche altro esempio.

Questa è quindi, in linea generale, la risposta riguardo a quali sono i beni mobili. Ma c’è anche da dire che non tutti sono uguali tra di loro. Dato che alcuni di questi ai sensi di Legge, e in via obbligatoria, devono essere registrati in pubblici registri. Vediamo allora quali sono.

Ecco quali quelli che, al pari degli immobili, devono essere registrati ai sensi di Legge

In particolare, al pari degli immobili, pure alcuni beni mobili sono soggetti in Italia ad apposita registrazione. Il che rende praticamente pubblico il possesso di questi beni. Si tratta, nello specifico, di tutti i beni mobili che rientrano tra quelli che sono adibiti a locomozione e trasporto. Quindi, le auto, le moto, ma anche, tra l’altro, le navi e gli aeromobili.

Approfondimento

Come si dividono i beni mobili di casa tra gli eredi