Quando si acquista un nuovo smartphone è spesso forte la tentazione di scaricare tante app. Per provarle e per capire se possono essere davvero utili. Pur tuttavia, nella maggioranza dei casi queste applicazioni, seppur installate, finiscono poi nel dimenticatoio.

Questo anche perché, oltre che per chiamare, per navigare e per inviare SMS, in realtà tutti utilizzano in genere lo smartphone, dopo l’entusiasmo iniziale, facendo sempre e solo le stesse solite cose.

Quindi, andando a utilizzare sempre e solo un numero davvero limitato di applicazioni e di funzioni. Vediamo allora di approfondire questo importante aspetto. Anche per evitare, come sopra accennato, di andare a scaricare inutilmente un’applicazione dietro l’altra. Spesso quasi in maniera compulsiva.

Quali sono le funzioni e le app sul cellulare davvero indispensabili anche in caso di emergenza

Nel dettaglio, giusto per fare un esempio lampante, è inutile installare WhatsApp e Telegram insieme. In quanto basta uno dei due per la messaggistica istantanea a per le chiamate vocali e video gratuite. Così come è inutile installare l’app di Skype, se poi si utilizzerà sempre o quasi sempre Facebook Messenger e viceversa.

Su quali sono le funzioni e le app sul cellulare, inoltre, massima attenzione ai giochi. In quanto spesso si scarica e si installa un gioco, ma poi come sopra accennato finisce molto presto nel dimenticatoio.

Per non appesantire la memoria e la capacità di elaborazione del dispositivo, infatti, bisognerebbe sempre fare periodicamente pulizia di tutte quelle app che non si utilizzano da troppo tempo. E che, in realtà, non si utilizzeranno mai più.

Così come a volte può rendersi necessaria l’eliminazione di applicazioni dal proprio cellulare al fine di ridurre la dipendenza dai social network. Perché avere e usare contemporaneamente le app di Facebook, di Twitter, di Instagram e di Tik Tok, in termini di tempo perso a chattare e a postare durante tutto l’arco della giornata, può essere davvero pericoloso. Detto questo, vediamo ora qual è l’applicazione di emergenza che, invece, tutti dovrebbero tenere installata sul proprio smartphone.

Ecco quella davvero indispensabile in caso di emergenza

Tutti dovrebbero tenere installata sul proprio smartphone ‘112 Where ARE U’ che è l’applicazione, per Android e per il sistema operativo iOS, che in caso di emergenza permette di chiamare il Numero di Emergenza Europeo 112. Grazie alla geolocalizzazione con l’app sarà infatti possibile allertare al bisogno e tempestivamente utilizzando un’unica numerazione, non solo la Polizia e i Vigili del fuoco ma anche il servizio di ambulanza.

