Durante l’estate nessuno ha voglia di mettersi davanti al forno, a preparare ricette troppo elaborate o impegnative. Al contrario, sarà un vero piacere mettersi alla prova preparando una squisita insalata russa come quella che stiamo per scoprire. L’insalata russa è un antipasto amatissimo da milioni di persone, preparato con verdure e maionese.

È sempre un buon momento per mangiarla e non lo si fa per dire. Si tratta, infatti, di un piatto così versatile che può andare bene, sia come antipasto, che in abbinamento a secondi di carne o di pesce. Senza contare quanto sia buona e irresistibile l’insalata russa semplicemente spalmata su una fetta di pane. Per questo elenco di motivi oggi prepareremo la versione più semplice e veloce di questa insalata, adatta anche a chi non sa cucinare.

Le verdure che più ci piacciono

Ci teniamo a sottolineare un particolare importantissimo ai fini di questa preparazione. Per questa ricetta noi utilizzeremo patate, piselli e carote, ma ognuno potrà utilizzare le verdure che più preferisce. C’è addirittura chi ci inserisce anche i ceci, che aiuterebbero anche a ridurre colesterolo e trigliceridi nel sangue.

Dopo aver scelto gli ingredienti, ovviamente sarà importante seguire il procedimento descritto nelle righe che seguono.

Assolutamente da provare l’insalata russa che si prepara in 5 minuti con questa ricetta furba e velocissima

L’insalata russa è una di quelle sfiziosità che non manca mai su una tavola apparecchiata a festa. Che si tratti di festeggiare Natale, Pasqua o un semplice compleanno, mettere in tavola vaschette con dell’insalata russa è una scelta sempre valida.

Ecco quali ingredienti ci occorreranno per la ricetta:

300 g di patate;

200 g di carote;

150 di pisellini freschi o surgelati;

200 g di maionese;

aceto bianco e olio q.b.;

pepe, sale e paprika q.b.

La parte più “impegnativa”, se così possiamo definirla, della ricetta è la pulizia delle verdure. Basterebbe quest’informazione per capire quanto sarà facile preparare questa versione dell’insalata russa.

Iniziamo, quindi, lavando bene le nostre verdure, sbucciando patate e carote. Nel frattempo, scalderemo sul fuoco una pentola piena d’acqua salata.

Ridurremo le verdure a cubetti non troppo grandi, di circa 1,5 cm. Poi cuoceremo le patate e le carote per circa 10-15 minuti, mentre ai piselli serverà sicuramente meno tempo. Quando sarà tutto cotto al punto giusto, scoleremo e lasceremo raffreddare bene le verdure.

Alla fine, verseremo queste ultime in una ciotola e aggiungeremo la nostra maionese. Irroreremo il tutto con un filo d’olio, dell’aceto bianco e del pepe e mischieremo gli ingredienti. Come tocco finale potremo anche inserire un pizzico di paprika.

Copriremo la nostra ciotola con un panno morbido e pulito e la riporremo in frigo per almeno un’ora. È assolutamente da provare l’insalata russa che abbiamo appena visto, perché probabilmente si tratta della versione più buona di sempre.

