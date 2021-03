Ogni anno arrivano alcuni immancabili appuntamenti fiscali per milioni di contribuenti e ad essi si accompagnano talvolta dei dubbi sul corretto adempimento. Quali redditi non vanno dichiarati nel 730 2021? Cosa è possibile escludere dalla tassazione IRPEF per evitare di commettere errori in fase di compilazione? Di seguito riportiamo l’elenco delle principali voci di reddito che è possibile escludere dalla compilazione del modello 730 o del modello Redditi PF.

Cosa non si inserisce all’interno della dichiarazione dei redditi

Quali redditi non si dichiarano nel modello 730 del 2021? Una domanda piuttosto semplice alla quale non sembra altrettanto semplice rispondere. Esiste tutta una serie di entrate che è possibile escludere in fase di dichiarazione dei redditi perché segue un’altra formula di tassazione. In base alle norme attualmente vigenti, il Legislatore stabilisce che i redditi non tassabili ai fini IRPEF sono i seguenti per il 2021:

le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi o sordomuti che solitamente eroga l’INPS;

le rendite INAIL;

le pensioni sociali INPS e le maggiorazioni sociali delle pensioni;

alcune pensioni erogate a causa di menomazioni che il contribuente ha subìto nel corso del servizio di leva;

l’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7, comma 5, della Legge n. 223/1991;

l’assegno di maternità come prevede la Legge n. 448/1998;

alcune pensioni di invalidità causata da servizio nelle forze armate o corrisposte ai cittadini italiani per invalidità derivante dall’adempimento al loro dovere;

gli assegni per attività di ricerca che corrispondono le università di cui all’art. 8 del D.P.C.M. n. 593/1993;

le borse di studio per corsi di perfezionamento o specializzazione e le borse concesse dalle regioni a statuto ordinario;

altre specifiche borse di studio come quelle dedicate alle vittime del terrorismo previste dalla Legge n. 407/1998.

Questi redditi che abbiamo posto in elenco sono esenti dall’imposta IRPEF e per tale ragione si escludono dall’elenco da inserire in dichiarazione dei redditi.

Quali altri redditi si escludono dalla tassazione

A tale nutrito elenco si aggiungono ulteriori voci. Quali redditi non si dichiarano nel modello 730 del 2021? In questo caso si tratta di redditi che sono esenti da tassazione e pertanto si escludono in fase di compilazione del modello di dichiarazione. Nella generalità dei casi, è possibile dunque escludere: il TFR; i voucher per lavoro occasionale accessorio; le retribuzioni che il lavoratore non ha percepito da lavoro dipendente (anche se risultano presenti all’interno della CU, nel caso in cui non vengano percepiti, si escludono dalla dichiarazione dei redditi).

Infine, le attività da lavoro autonomo occasionale purché si mantengano in determinati limiti. Per queste tipologie di redditi esistono delle casistiche specifiche che è sempre bene analizzare. Pertanto, chi avesse alcuni dubbi sull’inserimento o meno di una determinata voce, è sempre bene che chieda consulenza al professionista di fiducia. Ecco dunque quali redditi non si dichiarano nel modello 730 del 2021.

Approfondimento

Quando si considera omessa la dichiarazione dei redditi?