Da inizio 2022 solo le azioni Iervolino & Lady Bacardi Entertainment hanno fatto peggio di Mondo TV. Un risultato non proprio eccellente, ma che era tra gli scenari più probabili vista l’impostazione ribassista. Per capire l’entità del ribasso basta pensare che era dal 2016 che non si vedeva una sequenza di barre settimanali al ribasso come quella vista tra maggio e giugno.

A questo punto la domanda è: quando il titolo potrebbe invertire al rialzo? Quali potrebbero essere le condizioni per una prossima inversione al rialzo delle azioni Mondo TV?

L’impostazione in corso sul titolo è ribassista e le quotazioni non hanno più alcun ostacolo lungo il percorso che le potrebbe condurre verso l’obiettivo più probabile in area 0,582 euro (I obiettivo di prezzo). La tenuta di questo livello potrebbe favorire una ripartenza al rialzo con probabile ritorno in area 1 euro.

Qualora, invece, il supporto dovesse cedere, allora il ribasso potrebbe continuare almeno fino in area 0,33 euro.

Per le prossime settimane, quindi, il livello da monitorare con attenzione è quello in area 0,582€.

La valutazione del titolo Mondo TV

Se si guarda alla valutazione è quasi inspiegabile il perché della debolezza del titolo. Qualunque sia il multiplo di mercato utilizzato, infatti, il titolo Mondo TV risulta essere sottovalutato. Inoltre, il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Infine, la situazione finanziaria della società appare eccellente, il ché le conferisce una notevole capacità di investimento.

Il vero punto debole del titolo è legato alle prospettive future di crescita che sono attese essere molto deboli e, comunque, inferiori alla media del settore di riferimento.

Quali potrebbero essere le condizioni per una prossima inversione al rialzo delle azioni Mondo TV? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Mondo TV (MIL:MTV) ha chiuso la seduta del 1 luglio a quota 0,683 euro, in rialzo dell’1,94% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

