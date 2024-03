L’intelligenza artificiale (AI) è attualmente una delle tendenze più significative nell’ambito degli investimenti, considerata una tecnologia rivoluzionaria con un notevole potenziale di crescita. Decidere di investire nell’AI oggi è paragonabile alla scelta che gli investitori facevano alla fine del 1800 durante il boom ferroviario, dove potevano investire direttamente nelle ferrovie o in società correlate come produttori tessili o di carne. Tuttavia, investire direttamente in società completamente dedicate all’AI può essere difficile dato che sono poche e non tutte quotate in borsa. Pertanto, gli investitori stanno esaminando modalità alternative di investimento, come investire in società e fondi che traggono vantaggio dall’impiego dell’AI. Lo scopo principale delle applicazioni di AI è di risolvere problemi in modo più rapido e automatizzare compiti che tradizionalmente erano eseguiti da persone. Quali potrebbero essere delle azioni a Wall Street per investire nell’Intelligenza Artificiale?

Evoluzioni

L’interesse per l’AI è cresciuto notevolmente a partire dal novembre 2022, quando OpenAI ha lanciato ChatGPT, un chatbot in grado di dialogare utilizzando il linguaggio naturale. Tuttavia, l’AI non è una novità, ma una disciplina che ha avuto alti e bassi sin dagli anni ’50. Il termine “intelligenza artificiale” è stato coniato nel 1955 da John McCarthy, un professore di Stanford, per descrivere il campo della scienza e dell’ingegneria dedicato a rendere intelligenti le macchine. Gli analisti di PricewaterhouseCoopers prevedono che le innovazioni nell’AI potrebbero aumentare il PIL globale fino al 14% entro il 2030, rendendo l’intelligenza artificiale la più grande opportunità commerciale nell’economia attuale in continua evoluzione. La prossima crisi dei mercati Gran parte del rialzo dei listini americani degli ultimi mesi ha visto la sovraperformance delle società legate agli sviluppi dell’AI. Molte società come NVIDIA hanno registrato rialzi straordinari. Qualcuno inizia a paragonare l’evoluzine del settore a quello che accade nell’anno 2000 con le società tech. A un forte rialzo (possiamo dire strepitoso!), seguirono circa 3 anni di fortissimi ribassi. Alcune società arrivarono a perdere anche il 90% dai massimi raggiunti, altre addirittura fallirono. Si prepara una forte crisi dei mercati e il motivo scatenante sarà il troppo ottimismo dilagante per l’evoluzione dell’AI? Ai posteri l’ardua sentenza.

Quali potrebbero essere delle azioni a Wall Street per investire nell’Intelligenza Artificiale?

Fra le tante, potrebbe subire effetti positivi anche Dell. Hewlett Packard e Super Micro Computer.

Come vengono valutate dagli analisti? Siamo andati a leggere le raccomandazioni come riportato dal sito Marketscreener

Dell

Raccomandazione media Buy

Numero di analisti 21

Ultimo prezzo di chiusura 113,6 USD

Prezzo obiettivo medio 122,3 USD

Differenza / Target Medio +7,72%

Hewlett Packard

Raccomandazione media Hold

Numero di analisti 17

Ultimo prezzo di chiusura 18,05 USD

Prezzo obiettivo medio 17,22 USD

Differenza / Target Medio -4,61%

Super Micro Computer

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 16

Ultimo prezzo di chiusura 1.163 USD

Prezzo obiettivo medio 805,4 USD

Differenza / Target Medio -30,75%

Lettura consigliata

3 frasi di Ken Fisher per diventare degli investitori migliori e guadagnare più soldi