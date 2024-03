La FED taglierà i tassi di interesse quest’anno? L’opinione di un analista

Come ormai è noto, durante lo scorso anno le Banche centrali hanno aumentato i tassi di interesse. Per questo 2024, i mercati e gli investitori si aspettano che sia la FED che la BCE e la BoE li taglino entro la fine dell’anno. Succederà? Sicuramente i dati sono incoraggianti, tuttavia non abbastanza da aver spinto gli esperti ad esprimersi con certezza in merito. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, i numeri relativi all’indice di prezzo al consumo sono risultati più elevati del previsto. Il livello dell’inflazione è dunque rimasto strutturalmente elevato e comunque distante dal target del 2% previsto dalle Banche centrali. Dunque, in molti si chiedono se la FED taglierà i tassi di interesse quest’anno. Vediamo qual è in proposito l’opinione di un analista di Morningstar.

L’indice dei prezzi al consumo di febbraio

Partiamo con dei dati, riportati anche dalla nota rivista Morningstar. Secondo il rapporto dell’indice dei prezzi al consumo di febbraio, pubblicato due giorni fa, l’inflazione risulta essere al 3,2% cioè dello 0,1% superiore rispetto alle stime del consenso riportate da Factset.

Sicuramente è scesa significativamente rispetto al 2022, anno in cui sono stati toccati i massimi degli ultimi 40 anni. Tuttavia, come sottolinea Morningstar, sembra che il processo di deflazione sia andato rallentando negli ultimi mesi. Cosa vuol dire? Cerchiamo di scoprirlo.

La FED taglierà i tassi di interesse quest’anno?

Preston Caldwell, importante analista di Morningstar, sottolinea che i dati che abbiamo citato dovrebbero far preoccupare tutti coloro che si aspettano tagli dei tassi immediati. Infatti, il numero dei tassi previsti per il 2024 da parte degli investitori è diminuito. In un primo momento, in un clima più ottimistico, si parlava addirittura di sei tagli per quest’anno, ma ora le previsioni sono decisamente diverse. I più ottimisti prevedono per il 2024 quattro-cinque tagli che porterebbero i tassi non oltre l’obiettivo 4.25%-2.50%. Questa è, al momento, la probabile entità e quantità dei tagli per il 2024.

Ma quando saranno tagliati questi tassi? In base ai dati a disposizione in questo preciso momento, secondo Caldwell e Morningstar il primo taglio non dovrebbe avvenire prima di giugno. Quindi, sembra completamente naufragata l’ipotesi che si verifichi un taglio dei tassi nel mese di aprile, come invece sostenevano numerosi investitori fino a qualche mese fa. Insomma, sembra molto improbabile che la FED prenda una decisione sui tassi nella riunione prevista il 19-20 marzo, o comunque in quelle dei prossimi mesi.

