Milano nel cuore d’Europa. Milano brulicante di vita e di opportunità. Che si scelga come meta per lo shopping, per il lavoro o semplicemente per turismo, difficilmente si potrà restare delusi. Con qualche informazione in più si possono anche scegliere al meglio i luoghi da frequentare. Vediamo alcune dritte per mangiare e fare un aperitivo all’aperto nei posti più particolari ed esclusivi (n.d.r. secondo il parere di chi scrive).

Quali posti scegliere se siamo a Milano tra lavoro e divertimento per mangiare e bere bene all’aperto tra Corso Magenta e Parco Sempione

Corso Magenta ospita una location unica all’interno di un appartamento del ‘700. Dei tavoli elegantemente apparecchiati sono posizionati su una terrazza affacciata su un cortile interno. Cavoli a merenda offre un menù stagionale ed equilibrato riuscendo a calibrare il gusto con un corretto apporto calorico. I piatti hanno un costo di circa 25 euro ma vengono utilizzati ingredienti di prima qualità. Una vastissima carta dei vini completa l’offerta.

Un ambiente molto più informale lo si trova nei pressi del Parco di Villa Finzi. I tavolini in un dehors lungo il Naviglio Martesana invogliano a sostare per gustare dei piatti che variano di giorno in giorno. Siamo nella Tipografia Alimentare, un bistrò dove gustare pranzi cene e aperitivi con prodotti naturali di nicchia. Panini con lievito madre, burratine, maionese al cipollotto, dolci fatti in casa e tanto altro per l’aperitivo. Tè freddo, karkadè e limonata sono fatti in casa.

Non distante, se si ha voglia di brace, troviamo Acquacheta. La cucina è stagionale e strizza l’occhio alla Toscana. Antipasti sfiziosi con prezzi attorno ai 10 euro. Stessi prezzi per pici e pappardelle. La brace prepara ottime fiorentine, filetti e costate. Il tutto sotto un pergolato di vite o un albero da frutto. Si dimentica di essere a Milano.

Assaggiare la storia milanese sotto un glicine

Vicino all’Abbazia di Chiaravalle troviamo una trattoria dalle radici milanesi. Fin dal 1890 quest’oasi poco distante dal centro offre un ambiente ricco di storia della cucina meneghina.

In un giardino all’ombra del glicine non si può evitare di assaggiare l’antica ricetta, tramandata da 5 generazioni, del risotto al salto alla milanese con luganega. Anche la rusticiada lombarda e la vera cotoletta alla milanese conquisteranno tutti i palati.

Un ultimo consiglio è una recente scoperta all’interno di Parco Sempione. Da colazione a cena si può scegliere Cascina Nascosta. Qui il cibo viene valorizzato attraverso il connubio città e campagna. Questo posto ha l’intento di aprire un collegamento tra vivere il mondo rurale e la metropoli. Infatti, si possono gustare piatti autentici, genuini ed eleganti che si aprono anche a contaminazioni culturali diverse da quella italiana. In questa cascina dalla tipica forma a corte si gode dello spazio aperto tuffandosi in un’esperienza trasversale e sostenibile.

Ecco quali posti scegliere se siamo a Milano e vogliamo vivere un’esperienza culinaria appagante all’aria aperta.

