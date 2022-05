Mediamente le aziende operanti nei servizi per il marketing/pubblicità nell’ultimo anno hanno avuto una performance negativa. Il risultato medio dell’ultimo anno, infatti, è stato del -11,35%. Promotica ha fatto meglio della media dei suoi competitors collocandosi subito dietro Digitouch che, con un rialzo di oltre il 70% ha fatto molto meglio di tutti gli altri.

Adesso, però, attenzione alle azioni Promotica, potrebbero essere sul punto di accelerare al rialzo.

Come si vede dal grafico, infatti, dall’agosto del 2021 per ben tre volte le quotazioni hanno raggiunto il supporto in area 2,66 euro da cui sono poi ripartite. La ripartenza, però, si è sempre arenata in area 3,14 euro – 3,44 euro. Il futuro di Promotica, quindi, dipenderà da quanto accadrà in prossimità di questa area di prezzo.

Il superamento di questi livelli potrebbe proiettare le quotazioni di Promotica verso l’obiettivo successivo in area 3,92 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 4,70 euro.

Qualora, invece, la storia dovesse ripetersi, potremmo ritrovarci con le quotazioni che nelle prossime settimane potrebbero scendere fino in area 2,66 euro. Ovviamente la rottura di questo supporto potrebbe determinare un’ulteriore fase ribassista almeno fino in area 1,83 euro.

Avvertenze sul titolo Promotica

La capitalizzazione della società non è piccolissima visto che si aggira sui 47 milioni di euro. Gli scambi settimanali, invece, sono di poco superiori ai 200.000 euro. Ciò vuol dire che giornalmente il controvalore scambiato è di poco inferiore ai 20.000 euro per cui bastano piccoli capitali per determinare forti escursioni di prezzo. Bisogna, quindi, non esporsi troppo sul titolo per evitare di rimanere incastrati in posizioni non gradite.

Nonostante gli bassi scambi sul titolo, però, la probabilità che si abbia una seduta senza volumi è relativamente piccola e si aggira intorno al 2%.

Il titolo Promotica (MIL:PMT) ha chiuso la seduta del 25 maggio a quota 2,95 euro, in rialzo dell’1,72% rispetto alla seduta del giorno precedente.

