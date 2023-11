Quali marche troviamo su Amazon scontate del 50%: su quali indumenti puntare e quali sono le novità

Nell’ultimo periodo sono aumentati gli annunci che ci invitano a fare shopping online per sfruttare le politiche di sconto su marchi importanti. Molti di questi annunci riguardano Amazon, vediamo cosa sta succedendo.

Anche se non ci sono black friday in vista e il periodo degli sconti è lontano, possiamo trovare interessanti offerte grazie allo shopping online. Navigando su internet troviamo numerosi annunci che ci permettono di sfruttare sconti importanti su scarpe e indumenti. E tutti ci portano ad Amazon. La politica degli sconti da parte di Amazon funziona tramite i famosi codici promozionali. Ma in questo 2023 si sono aggiunti numerosi altri sconti che non prevedono l’indicazione di codici particolari. Il fatto che la piattaforma stia chiudendo numerosi marchi e dia la possibilità di fare acquisti consistenti, ci fa capire che c’è fermento. Impossibile capire quale sia la strategia finale del colosso americano.

Un esempio tra tutti, che ci permette di capire l’entità del risparmio che ci attende, riguarda i Levi’s 501. Ci sono diversi modelli che solitamente troviamo al costo di 110 euro che sono in vendita al prezzo di 47 euro. La tentazione è quella di fare scorta perché è difficile trovare occasioni simili. Anche i giubbotti in jeans della Levi’s si trovano fortemente scontati anche se il risparmio è minore. Invece di 140 euro spendiamo 87,99 euro per il classico giubbotto in jeans con il pellicciotto tipico degli anni ’90.

Nostalgia anni ‘90

Quali marche troviamo su Amazon scontate del 50%? Per esempio la Lacoste, che solitamente è molto difficile vedere scontata. Sul sito troviamo tute da 100 euro che costano 75 euro, oppure felpe che costavano 130 euro al prezzo di 85 euro. Mi sono alcune maglie con le maniche lunghe in vendita in passato al prezzo di 60 euro, ora al prezzo di 48 euro, ma anche maglioni a girocollo che costavano 130 euro e che ora troviamo 91 euro. Gli sconti si avvicinano tutti al 50%, tenendo conto della qualità degli indumenti Lacoste, si tratta di offerte da valutare attentamente.

Sconti del 50% anche per molti modelli delle scarpe Puma che ci fanno sempre risparmiare. Alcuni modelli unisex che costavano 79 euro sono in vendita a 32 euro. Il modello shuffle che ha avuto molto successo negli ultimi 2 anni si trova in vendita a 51 euro invece che a 59 euro, ma ci sono stati giorni in cui erano in vendita al prezzo di 17 euro. Bisogna decisamente tenere gli occhi aperti.

Quali marche troviamo su Amazon scontate del 50%

Amazon starebbe inoltre per chiudere 27 marchi e questo potrebbe portare tante altre occasioni. I suoi marchi di abbigliamento Lark & Ro, Ritual e Goodthreads sono tra questi quindi sono previsti forti sconti. Queste chiusure riguardano anche prodotti diversi dagli indumenti. Per esempio gli arredi. In chiusura ci sono Rivet e Stone & Beam, quindi cerchiamo prodotti che possono servirci e facciamo l’affare.

Questa politica era stata perseguita dal colosso americano anche per l’elettronica. In passato Amazon aveva 45 marchi diversi e vendeva più di 200.000 prodotti. Quindi molti consumatori hanno usufruito degli sconti portando a casa autentici gioielli. Forse non si tratta solo di Amazon. Magari in giro ci altri colossi che fanno la stessa cosa e noi lo ignoriamo. Gli affari sono dietro l’angolo, perché non informarci meglio e provarci? Potremmo avere grandi soprese.