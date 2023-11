Al termine dell’ultima seduta della settima scorsa il settore assicurativo è apparso in difficoltà a Piazza Affari. Le due big, infatti, hanno chiuso entrambe in territorio negativo. D’altra parte da inizio anno sia Generali Assicurazioni che Unipol si sono mosse con una forza relativa inferiore a quella del Ftse Mib.Ma se il settore assicurativo è apparso in difficoltà a Piazza Affari, quali azioni preferire tra Generali Assicurazioni e Unipol? La parola all’analisi grafica.

Prima di procedere con l’analisi grafica, però, ricordiamo un aspetto che accomuna i due titoli azionari e li rende molto interessanti per gli investitori. Allo stato attuale sia Generali Assicurazioni che Unipol distribuiscono un dividendo con rendimento superiore al 6%. Tuttavia, c’è una differenza tra i due titoli che potrebbe essere importante. Il payout di Unipol è di poco superiore al 30%, mentre quello di Generali Assicurazioni è superiore al 60%. Ciò vuol dire che potenzialmente Unipol potrebbe aumentare in misura maggiore il dividendo rispetto a Generali Assicurazioni.

I supporti reggono e le azioni Generali Assicurazioni potrebbero accelerare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Generali Assicurazioni (MIL:G) ha chiuso la seduta del 3 novembre a quota 19,015 €, in ribasso dello 0,16% rispetto alla seduta precedente.

Dopo avere rotto al rialzo la resistenza in area 18,87 € le quotazioni hanno visto la tenuta dello stesso livello diventato adesso supporto. La tendenza in corso, quindi, rimane rialzista e potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 18,87 € potrebbe favorire un’inversione ribassista.

Attenzione alla tenuta dei massimi, potrebbe provocare un indebolimento delle quotazioni: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unipol (MIL:UNI) ha chiuso la seduta del 3 novembre in ribasso dello 0,15% rispetto alla seduta precedente, a quota 5,158 €.

Le quotazioni non riescono a superare la resistenza in area 5,193 € che già in passato aveva frenato l’ascesa del titolo. Il superamento di questo livello potrebbe favorire un’accelerazione secondo lo scenario indicato in figura. Qualora, invece, le quotazioni dovessero chiudere sotto area 5,123 € il titolo Unipol potrebbe accelerare al ribasso.

