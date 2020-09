La condizione di chi è affetto da una malattia cronica risulta talvolta fortemente invalidante sul piano lavorativo e sociale. In tale condizione diviene lecito domandarsi quando è possibile ottenere una forma di trattamento economico assistenziale. Vediamo insieme ad i Tecnici di ProiezionidiBorsa quali malattie croniche danno diritto alla pensione di invalidità INPS.

Cosa accade quando si diagnostica una malattia cronica

Quando, dopo diversi accertamenti medici e clinici, si diagnostica una malattia cronica, questa diagnosi porta con sé numerose conseguenze circa le condizioni di vita. La malattia cronica, per definizione, è una malattia che presenta sintomi che nel tempo non tendono a risolversi. Al contrario, nella maggior parte dei casi la cronicità tende a descrivere una recrudescenza dei sintomi ed un progressivo peggioramento dello stato di salute. Secondo quanto definisce la National Commission on Chronic Illness: diventano croniche tutte quelle malattie che si caratterizzano da un lento e progressivo declino delle funzioni fisiologiche normali.

Quali malattie croniche danno diritto alla pensione di invalidità INPS?

Per rispondere alla domanda iniziale, dobbiamo fare luce su alcuni aspetti che caratterizzano il riconoscimento e l’ottenimento del trattamento economico-assistenziale INPS. Le malattie che danno accesso alla richiesta per l’ottenimento di invalidità sono quelle che prevedono le tabelle INPS. Al fine di ottenere il sussidio economico, però, non basta che sia il proprio medico ad accertare la patologia cronica. Il riconoscimento dell’invalidità, infatti, passa attraverso un preciso iter di valutazione da parte di una commissione medica INPS.

In generale, il diritto alla pensione di invalidità spetta nei casi in cui si riconosca alla persona una invalidità civile non inferiore al 74%. Altre forme di sussidio economico che si possono richiedere quando si è affetti da malattia cronica sono presenti qui. Sono numerose le malattie croniche a cui si riconosce il diritto alla pensione di invalidità e queste riguardano differenti apparti quali: il respiratorio, il cardiocircolatorio, l’apparato endocrino, quello neurologico, psichico e gastrointestinale. Ecco quali malattie croniche danno diritto alla pensione di invalidità INPS. In tutti questi casi, si dovrà fare richiesta per ottenere i benefici che l’Istituto riserva ai possibili destinatari.