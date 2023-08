Quali lavori scegliere per trasferirsi al mare e guadagnare con il bel tempo 12 mesi all’anno

Gli ultimi tempi ci hanno fatto capire che è possibile lavorare da casa ed evitare l’ufficio. In molti si sono resi conto che lavorare stando al mare aumentando la qualità della vita è possibile. Basta scegliere la strada giusta e rendere la nostra occupazione sicura e redditizia. Ecco quali lavori scegliere per trasferirsi al mare.

Smart-working parola composta che per molti italiani significa cambiare la propria vita. L’Italia è ricca di bei posti in cui vivere e anche in inverno nel sud e nelle isole il clima permette di vivere a stretto contatto con il mare. Possiamo lavorare e allo stesso tempo vivere a stretto contatto con la natura e alzare l’asticella migliorando la qualità della nostra quotidianità.

Se decidiamo di farlo facciamolo bene. Scegliere affitti in località di mare ma a lungo termine ci permette di risparmiare. Durante l’alta stagione gli affitti diventano cari, essere residenti ci porterà tanto risparmio. È necessario però avere una buona connessione internet perché la fattibilità del nostro lavoro dipenderà soprattutto da questo. In commercio scoviamo i router migliori e sfruttiamo la fibra dove possibile. I prezzi variano da 500 euro fino a 1.000 euro per router professionali.

Stipendi base

Quali lavori scegliere per trasferirsi al mare? Molte aziende concedono il lavoro agile, la normativa di riferimento è la legge 81 del 2017. L’obbligo è quello di rendersi reperibili ogni volta che il datore di lavoro lo richiede. È necessario garantire inoltre standard qualitativi elevati, se facciamo guadagnare l’azienda difficilmente gli amministratori si priveranno di noi.

Se stiamo cercando un nuovo lavoro, le occupazioni più remunerative e più facili da fare da casa sono il copywriter, il social media manager, inserimento dati, creazione di gioielli, tutor on line. Ma anche youtuber, personal trainer, analista finanziario. Lo stipendio medio di chi lavora da casa è di 36.000 euro l’anno con guadagni di 18,46 euro all’ora. Gli entry level percepiscono di meno, siamo sui 24.000 euro all’anno, i livelli massimi per i più esperti arrivano a 130.000 euro l’anno.

Quali lavori scegliere per trasferirsi al mare, i più sicuri

I lavori più pagati da casa sono il design grafico con 23.000 euro l’anno, il blogger professionista e il SEO specialist che possono arrivare a percepire più di 20.000 l’anno. Per quanto riguarda le assicurazioni conta quanto concordato tra datore di lavoro e dipendente, in generale l’Inail non paga in caso di rischio elettivo. Quindi evitiamo comportamenti palesemente negligenti e pericolosi che siano contrari alla normale prudenza sul posto di lavoro. Rimane in ogni caso l’obbligo di essere assicurati.

Ricordiamoci che se lavoriamo e siamo residenti in Italia dobbiamo pagare le tasse in Italia. Se siamo residenti all’estero ma prestiamo lavoro nella penisola allora siamo sottoposti a doppia tassazione per lavoratori autonomi. Le giornate di smart-working previste sono per ora massimo 140 ed è possibile chiedere la settimana corta. Se non è possibile organizzare un trasferimento definitivo, possiamo organizzarci con una via di mezzo. Concentrare le ore di lavoro in determinati giorni ci permetterà di dividere la settimana in 2 parti e di vivere il nostro sogno in maniera parziale. È sempre meglio di niente.

3 modi per trovare lavoro gratuitamente

Se siamo interessati a lavorare da casa ci sono delle strade da percorrere per trovare gli annunci giusti. La prima riguarda il social network Linkedin. Una volta compilato il nostro profilo, tramite app o web sarà possibile condividere la nostra esperienza professionale e riceve gli annunci delle aziende che ricercano la nostra professionalità. La seconda è rappresentata da Indeed che permette di pubblicare il nostro curriculum ed effettuare le ricerche gratuite sia alle figure professionali che alle aziende. La terza è data dai siti simili a InfoJob che mette in rilievo gli annunci delle aziende italiane più importanti.