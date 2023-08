Come trasformare un piccolo appartamento in dimora di lusso e guadagnare con affitti a breve termine

Se possediamo un piccolo appartamento in un bel quartiere ma vogliamo ricavare più denaro possibile e creare una rendita sicura è necessario intervenire e modificare gli interni. Trasformarlo in un’alcova lussuosa potrebbe facilitare gli affitti a breve termine. Cosa c’è da sapere.

Scegliere attentamente gli inquilini che possono vivere nella nostra dimora di lusso ci permette di ottenere guadagni sicuri e limitare al minimo i pericoli degli affitti a lungo termine. I lavori non possono essere fatti in economia se scegliamo materiali pregiati. Ma possiamo seguire alcune indicazioni che provengono dalle società esperte del settore e abili nella trasformazione di piccoli loft risparmiando.

Per esempio molte società che ristrutturano piccoli appartamenti consigliano le carte da parati Wallcovering che costano 13 euro a metro quadro. Oppure i rivestimenti in seta The Elusive per armadi, costo 15 euro a metro quadro. Solitamente per rendere lussuoso un salotto la tecnica detta Flaneur è la migliore. Diverse tonalità pastello con cui creare geometrie e contrasti con la carta da parati che possiamo sistemare nell’ingresso. I materiali con cui arredare dovrebbero essere massello, cristalli, placcature in oro e antiquariato. Fondamentale non caricare troppo gli ambienti ma lasciarli minimali garantendo sempre la comodità nelle varie camere.

Scegliere con gusto

Come trasformare un piccolo appartamento? Dipende dal budget. Più è alta la somma che abbiamo a disposizione e maggiore sarà il livello qualitativo che potremmo raggiungere. Cambiare gli infissi, rifare l’impianto elettrico e i pavimenti, rendere moderni gli spazi verdi. Sono operazioni che costano. Chi ristruttura gli appartamenti senza pensare al lusso non spende meno di 50 mila euro per 50 metri quadri. Usiamo questa somma come base e regoliamoci di conseguenza.

Il quartiere è importante e chic quindi gli arredi del loft non possono essere da meno. È necessario scovare librerie stilizzate, specchi antichi, oggetti di design. Inserire parti in marmo nella cucina, mobili in rovere, lavelli tecnologici. Il budget sale e dobbiamo essere pronti a finanziare ogni singolo pezzo che si sposi con la filosofia che stiamo seguendo per creare uno spazio comodo e lussuoso. A New York dove i loft sono piccoli, la gestione dello spazio è fondamentale. La regola base è che l’appartamento deve essere un rifugio ma dentro ci deve essere sempre molta attività.

Come trasformare un piccolo appartamento e guadagnare

Per creare una rendita in sicurezza è necessario innanzitutto assicurare il loft contro danni e furti. Il costo di una polizza contro i furti varia tra i 2 e gli 8 euro al mese con massimali fino a 5.000 euro. Esistono polizze per la tutela di oggetti pregiati che prevedono 2 euro in più per massimali di 1.000 euro. Rivolgiamoci comunque ad agenzie specializzate e facciamolo anche per gestire gli affitti. Ci sono società che si occupano solo di questo. Un appartamento in centro a Roma anche se piccolo ma arredato in grande stile ha la stessa valenza di una villa a Capri o in Sardegna. Gli affitti devono essere seguiti da professionisti.

I guadagni dipendono da dove si trova l’appartamento, dal pregio dello stabile e degli arredi e dal brand di chi la propone. Gli affitti possono andare da 500 euro a notte fino a 50.000 euro a settimana per alta stagione in zone centrali ma con loft di metratura importante. Difficile raggiungere certe somme con piccoli appartamenti. Accontentiamoci. Se decidiamo di rinunciare all’agenzia cerchiamo di offrire servizi a 5 stelle. Avremmo a che fare con uomini d’affari o professionisti ricchi e affermati nel loro settore. Non si tratta certo della clientela più facile del Mondo.