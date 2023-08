Per far brillare i vestiti stinti e recuperare il colore bastano 50 centesimi! Usa questo trucco e salva il bucato!

Vestiti che sbiadiscono, soprattutto sotto il torrido sole d’estate? Ecco il rimedio naturale, facile ed economico che recupera il colore originario dei capi d’abbigliamento in un solo lavaggio.

Con la bella stagione asciugare il bucato è un vero piacere. Basta stendere i capi all’aria aperta e per qualche minuto per ritirarli poco dopo, già pronti per l’uso. Lavaggio dopo lavaggio, però, il colore originario dei vestiti tende a perdere lucentezza. Una condizione comune soprattutto per i tessuti scuri che, pian piano diventano sempre meno brillanti fino ad apparire sbiaditi e più vecchi del dovuto. Dunque, come rimediare in poche e semplici mosse, eliminando quella patina opaca piuttosto antiestetica?

Oggigiorno, in commercio, esistono tantissimi prodotti efficaci, come le tinture per tessuti. Il costo per un prodotto di questo tipo si aggira, attualmente, intorno ai 6 euro. In molti casi, però, una sola confezione non basta e per questo sarà necessario acquistarne almeno due per un lavaggio in lavatrice. Un’alternativa più economica è da ricercare tra i classici rimedi della nonna. Tra i trucchetti casalinghi, invece, ne spicca uno in particolare che promette risultati eccellenti. Infatti, per far brillare i vestiti stinti basta guardare in cucina. Perché? Il motivo è presto detto.

L’ingrediente che “riaccende” i colori

La tecnologia avanza e gli scaffali dei negozi pullulano di prodotti adatti alla pulizia della casa e del bucato, tuttavia, i classici rimedi della nonna resistono nel tempo e si tramandano di generazione in generazione. Tra questi, ad esempio, il trucco per sbiancare i capi ingrigiti senza usare la candeggina, oppure il segreto per ammorbidire i vestiti, asciugamani e accappatoi senza ammorbidente. Oggi, invece, scopriremo come 50 centesimi possano fare la differenza. Dunque, come recuperare i capi che appaiono scoloriti? Tra i metodi naturali più gettonati c’è certamente quello del sale da cucina. In commercio, quello più economico costa 50 centesimi di euro (1 chilo). Inoltre, è un ingrediente che si trova in tutte le case e che è facilmente reperibile. Vediamo come utilizzarlo.

Ecco come fare per far brillare i vestiti stinti

Per ravvivare i colori in modo facile e veloce servono circa 150 grammi di sale. Si dovranno aggiungere direttamente nel cestello e poi procedere con un normale lavaggio. Si consiglia il sale “classico” da cucina, oppure quello ultrafino. Invece, si sconsiglia quello grosso perché potrebbe risultare difficile da sciogliere con un solo lavaggio. Inoltre, usare il sale durante il lavaggio del bucato pare favorire anche l’eliminazione di macchie.