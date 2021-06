La corsa, o running, è lo sport più economico che esista e permette di tenersi in forma. Inoltre è una vera e propria valvola di sfogo per chi si cimenta in questa attività.

Spesso, però, ci si dimentica di iniziare nel modo giusto e poche ore dopo l’allenamento si avvertono dolori di varia intensità.

Vediamo insieme perché in pochi lo sanno ma prima di correre bisogna fare queste piccole cose per aumentare la prestazione e ridurre il rischio di infortuni.

L’importanza del riscaldamento

Sia nel caso di atleti professionisti che di persone alle prime armi la prima cosa da fare è il riscaldamento. Sembrerà banale ma iniziando il percorso con una piccola attività di riscaldamento permetterà di ridurre il rischio di lesioni. Inoltre, servirà per aumentare l’efficacia e la resistenza all’allenamento.

Programmare una piccola sessione di jogging sarà essenziale per preparare gradualmente il nostro corpo allo sforzo richiesto.

Se la tipologia di allenamento da eseguire è intenso si potrà cominciare con qualche minuto di camminata. Dopo si potrà proseguire con alcuni passi incrociati, salti con le ginocchia alte, alcuni esercizi per riscaldare le braccia, roteare le spalle, e una piccola corsa all’indietro. Dopo sarà il momento di iniziare a correre ad un ritmo lento e, organizzando alcuni piccoli intervalli, si aumenterà pian piano di velocità.

Procedere sempre gradualmente

Se l’allenamento che si prevede è più lento e soft si potrà cominciare con una semplice passeggiata. A poco a poco si dovrà accelerare, ma ascoltando sempre il proprio corpo e capendo quando ne sia in grado. Nel frattempo è utile fare qualche esercizio di riscaldamento anche per le braccia. Soprattutto quando si è agli inizi dell’attività, ma anche quando si ha una resistenza più consolidata, è importante aumentare di intensità gradualmente. In questo modo il corpo sarà più agevolato e pronto per lo sforzo richiesto e si eviteranno tendiniti, infortuni, problemi alle ginocchia e alla schiena.

Una volta memorizzata la sequenza da eseguire bisognerà metterla in pratica per almeno una settimana prima di cominciare a vedere dei risultati e dei benefici.

Infine, nonostante sia uno sport molto frequente, è bene sapere anche a seconda del luogo e del tipo di corsa bisogna utilizzare la giusta tipologia di scarpa. Anche questo piccolo dettaglio contribuirà efficacemente al nostro allenamento e alla cura del nostro corpo.

Ecco spiegato perché in pochi lo sanno ma prima di correre bisogna fare queste piccole cose per aumentare la prestazione e ridurre il rischio di infortuni.