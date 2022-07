Per l’igiene personale in commercio ci sono davvero tanti tipi di prodotti. Per quanto riguarda il sapone, rispetto al passato, viene sempre di più proposto per la vendita nella versione liquida. Al giorno d’oggi, pur tuttavia, sono ancora in tanti coloro che per la pulizia delle mani e del viso, come delle altri parti del corpo, fanno uso del proprio sapone personale.

Un sapone che è solido e che viene custodito in genere nell’apposito contenitore di plastica apri e chiudi. Detto questo, tra il sapone liquido e il sapone solido, vediamo qual è il migliore per l’igiene personale e per avere sempre una pelle delicata.

Quale tipo di sapone scegliere per mani, viso e pulizia completa del corpo

Nel dettaglio, per chi tiene all’igiene personale e anche al rispetto dell’ambiente, l’uso del sapone solido è sempre da preferire a quello liquido. A meno che il sapone liquido acquistato non permetta di conservare il contenitore e di acquistare poi le cosiddette eco-ricariche.

Detto questo, il sapone per le mani e anche per il viso, che sia solido o liquido, deve essere sempre di prima scelta. Ovverosia, un prodotto che, spesso indicato anche per pelli sensibili, permetta un’igiene personale senza correre poi il rischio che la pelle diventi secca.

Questa è, infatti, la prima risposta a quale tipo di sapone scegliere. Ma c’è anche da dire che c’è un tipo di sapone che, per l’igiene personale, è davvero buono per ogni occasione ed è quello di Marsiglia. Vediamo allora come e perché.

Un prodotto multiuso e ad alto potere pulente

In particolare, quello di Marsiglia è davvero un sapone multiuso ed è ideale, tra l’altro, pure per chi in bagno non vuole avere tanti prodotti. Magari un sapone per il viso, uno per il corpo e un altro per le mani.

Il sapone di Marsiglia, infatti, deterge e non è irritante per la pelle. Al punto che si usa non solo per l’igiene personale, ma anche in cucina e per fare il bucato.

Prodotto a livello industriale, ma anche in maniera artigianale da parte di veri e propri maestri della saponificazione, quello di Marsiglia è un sapone che, storicamente, si è sempre distinto per il suo elevato potere pulente. Basti pensare che in Francia, proprio nella zona di Marsiglia, questo tipo di sapone è prodotto da circa 600 anni.

Lettura consigliata

Ecco come fare il sapone biologico in casa con pochi ingredienti naturali ed economici