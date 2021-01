Dopo l’annus horribilis targato 2020, in tanti attendono trepidanti i prossimi 12 mesi per capire se il destino sarà benevolo con le tasche degli italiani. A dire il vero, tuttavia, il quadro 2020 è stato del tipo agrodolce.

Da un lato, l’ABI ha puntualmente certificato come i depositi bancari degli italiani siano cresciuti sempre più di mese in mese. Dall’altro, invece, è salito il novero di chi non ce la fa e chiede aiuto (di tipo alimentare, economico, abitativo, occupazionale).

Entrando nel dettaglio, vediamo allora di scoprire quale segno zodiacale sarà più fortunato secondo l’oroscopo soldi e denaro 2021. Diamo dunque la parola agli astri e procediamo.

Verso chi le stelle saranno meno benevole

Partendo a ritroso, dal bottom verso l’up, dal basso verso il vertice dei segni più fortunati, in fondo troviamo Pesci, Gemelli e Capricorno.

I nativi Pesci pagheranno a tratti lo scotto di un loro eccessivo egocentrismo sul fronte lavorativo, che potrebbe penalizzarli anche in merito alle finanze. In generale gli astri chiedono di porre molta attenzione alle spese e alla gestione del proprio conto corrente.

Anno non brillante sul fronte del denaro anche per Gemelli e Capricorno. Quest’ultimi vedranno i maggiori rischi provenire da eventuali azzardi che non sono stati adeguatamente ponderati. A conti fatti, potrebbero rivelarsi più una delusione che non già una forma di riscatto. I Gemelli, per contro, impronteranno il nuovo anno all’insegna del risparmio. Denaro messo da parte e da spendere (o investire, a seconda dei punti di vista) in futuro, magari quando gli astri doneranno maggiore lucidità e un cielo meno denso di nubi.

I segni sospesi tra attesa e instabilità

Per altri segni zodiacali, invece, il 2021 si presenta come un anno fondamentalmente transitorio. Ossia che, stando a quanto affermano gli astri, non brillerà in termini di entrate finanziarie. Questa in estrema sintesi dovrebbe essere la situazione dei Leone, Vergine e Ariete.

Le finanze dei nativi Leone saranno fondamentalmente intaccate da spese extra e spesso di natura tutt’altro che essenziale, fondamentale. Spese che a tratti non dovrebbero migliorare più di tanto la qualità del loro quotidiano. Col rischio, pertanto, di mandare inutilmente in rosso i loro conti.

I nativi Vergine vivranno un anno tra alti e bassi, tra discrete entrate e cospicue uscite. Ma per tutti la parola d’ordine dovrà essere differire, posticipare. In altri termini, per i Vergine sarebbe meglio rimandare a tempi migliori le spese più importanti e impegnative. Infine, agli amici dell’Ariete le stelle suggeriscono di porre un freno agli acquisti legati agli impulsi dell’ultimo momento.

Per i nativi Leone e Ariete, un sano piano di risparmio nel 2021, volto a un suo successivo investimento futuro, si rivelerà la via del successo. Ma solo nel medio-lungo termine.

Ma nei prossimi 12 mesi quale segno zodiacale sarà più fortunato secondo l’oroscopo soldi e denaro 2021?

Eccoci dunque verso i piani alti della classifica, dove troviamo Toro, Cancro, Bilancia e Sagittario. In questo link trovate anche l’oroscopo lavoro 2021 dei segni di terra e di acqua.

Il 2021 degli amici del Toro sarà decisamente propizio sul fronte soldi e denaro. Sapranno infatti coniugare i loro miglioramenti lavorativi con adeguati incrementi delle entrate.

Invece i cancerini godranno nel complesso di un anno discreto dal punto di vista lavorativo, quindi le loro finanze ne beneficeranno di riflesso.

Il cielo, per i nativi Bilancia, parla di risalita economica, insieme a tante belle e nuove opportunità. Chi saprà coglierle si ritroverà così ben presto un po’ di denaro nel portafoglio: guai a non approfittarne.

Infine per i Sagittario gli astri prevedono 12 mesi di relativa bonaccia, oltre che di ottima capacità di pianificazione futura che li preserverà dalle spese inutili del contingente.

Siamo ormai al vertice: quale segno zodiacale sarà più fortunato secondo l’oroscopo soldi e denaro 2021?

Ecco i segni baciati dalle stelle per quel che riguarda soldi e denaro: Acquario e Scorpione

Si tratterà letteralmente di una sorta di lotta a due, dicono le stelle, dove anche il “meno fortunato” potrà comunque ritenersi più che soddisfatto.

Si presenta come magnifico il cielo astrale degli Acquario, le cui finanze saranno al top per buona parte di questo 2021. In particolare, sarà roseo il periodo da inizio anno fino a marzo, per poi subire una momentanea battuta d’arresto. Ma con l’esplodere del caldo anche le loro finanze torneranno a fare faville.

La situazione è poi brillante anche per i nativi dello Scorpione, abili maestri in questo 2021 sia nel guadagnare che nel saper gestire i soldi. Spesso, infatti, la vera chiave di volta sta nella sana gestione degli stessi più che nell’abilità di accumularne a iosa. In termini di conti in ordine, infatti, gli scorpioncini non sono secondi a nessuno.

Ecco dunque in estrema sintesi illustrato quale segno zodiacale sarà più fortunato secondo l’oroscopo soldi e denaro 2021.