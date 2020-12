Oroscopo lavoro 2021: porterà nuove possibilità di occupazione ai segni di terra e di acqua?

Finalmente ci mettiamo alle spalle un anno alquanto tormentato anche sotto l’aspetto del lavoro. Da marzo, infatti, milioni di lavoratori autonomi e privati si sono trovati in grande difficoltà. Dalla quale, quasi sempre, dipendono le spese per vitto, alloggi, trasporti, eventuali figli e tutto il resto.

Quindi parlare di lavoro in un certo qual senso equivale a parlare di flussi finanziari familiari. In questa sede la Redazione di ProiezionidiBorsa illustrerà l’oroscopo lavoro 2021: porterà nuove possibilità di occupazione per i segni di terra e di acqua? Scopriamolo insieme.

I segni di terra

Il pragmatismo dei nativi Toro, primo segno di terra, sarà l’asso nella manica anche nel 2021. Nei prossimi 12 mesi, il trend dominante per i nati di questo segno sarà il progressivo approdo verso l’universo IT, ossia delle nuove tecnologie informatiche.

Per il resto si prevede un anno di cambiamenti in un contesto dominato a tratti dall’incertezza più assoluta. Ancora, non si esclude la necessità di qualche scelta lavorativa forte, che a cascata risulterà condizionante anche sulle finanze. Gennaio e maggio i due mesi migliori sul fronte lavoro per i nativi Toro.

Invece per i nati sotto il segno della Vergine si partirà alla grande già dai primi giorni del 2021. Gli astri evidenziano la possibilità di avanzamenti di carriera o di svolte improvvise e positive.

In ambito lavorativo il successo dei nati Vergine si rivelerà più dietro un progetto inizialmente sottostimato. Il classico risvolto inatteso, ma che sarà in grado di ripagare, e anche con gli interessi, chi in esso avrà investito le migliori energie. Periodi buoni dell’anno, sul fronte lavoro, saranno i mesi di gennaio e di dicembre.

Oroscopo lavoro 2021: porterà nuove possibilità di occupazione per i segni di terra e di acqua?

I nati sotto il segno del Capricorno saranno alquanto intraprendenti e ambiziosi in questo 2021 sul fronte lavorativo. Specie per i liberi professionisti, che potranno dare corpo alle loro idee e magari intraprendere sentieri professionali mai esplorati prima.

Il periodo migliore del 2021 sarà comunque da settembre fino a fine anno. Si partirà alla grande già da gennaio, ma poi le difficoltà faranno subito capolino, per via dei classici “pianeti contro”, che domineranno il cielo fino all’estate. Si suggerisce prudenza, per evitare passi più lunghi della propria gamba.

I segni di acqua

Secondo più astrologi, per il Cancro, primo dei tre segni d’acqua, si prospetta un 2021 nel complesso abbastanza buono e fortunato. Sgombrato il cielo dalle opposizioni astrali di Saturno e Giove, per i nativi del segno non mancheranno promozioni lavorative, con possibilità di carriera e momenti di successo.

Per alcuni cancerini la chiave di volta sarà data dal giusto equilibrio tra più occupazioni saltuarie. Queste potranno anche coesistere, o avvicendarsi, nel corso del 2021. Ad ogni modo le parentesi migliori del nuovo anno arriveranno tra la tarda primavera e il mese di giugno, poi da fine autunno fino a dicembre.

Tra i tre segni d’acqua, lo Scorpione avrà un anno senza infamia né lode.

Per i nati sotto questo cielo, infatti, si prevede un 2021 di sostanziale staticità, senza particolari promozioni o avanzamenti in ambito lavorativo. Molto spesso, infatti, si tratterà più di una estenuate attesa di qualcosa di buono o migliorativo che poi potrebbe non arrivare. O di tentatiti di nuovi lavori che però non daranno la tanto attesa e ricercata svolta. Per il lavoro, il periodo migliore dell’anno per lo Scorpione sarà dai primi di maggio ai primi di luglio.

Chiudiamo l’oroscopo lavoro 2021 con i nativi dei Pesci, il cui oroscopo lavoro 2021 sarà in chiaroscuro. I pianeti, in particolare, suggeriscono di abbandonare un certa predisposizione verso l’individualismo. Meglio abbracciare il lavoro di squadra, se si vuol puntare al successo.

Nel complesso, tuttavia, per essi si prevede un anno di crescita e di transizione verso un 2022 che dovrebbe essere decisamente migliore dell’anno ormai concluso. Infine, i due mesi migliori per i nati Pesci sotto saranno maggio e, soprattutto, giugno.

Eco dunque illustrato in estrema sintesi l’oroscopo lavoro 2021: porterà nuove possibilità di occupazione per i segni di terra e di acqua?