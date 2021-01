Durante le feste è normale prendere dei chili in più. Per questo motivo è importante trovare dei modi per poter dimagrire in fretta prima che l’anno nuovo inizi. Ecco perché oggi capiremo assieme come perdere i chili presi durante le feste in maniera facile e veloce.

Cosa non fare per dimagrire

Iniziamo subito a capire che cosa non fare per perdere i chili presi durante le feste natalizie. Il primo consiglio è quello di evitare assolutamente il digiuno.

Saltare i pasti non aiuta, infatti, a perdere peso, anzi, aumenta solamente la sensazione di fame e crea problematiche per il metabolismo. Un secondo fattore da evitare è quello di cadere nella famigerata “dieta del fantino”.

Se, infatti, fare una dieta proteica potrebbe portare dei benefici sul breve periodo, ci vorrà veramente poco per riprendere i chili persi. Inoltre, questa dieta quando non consigliata e seguita da un esperto nel campo, può portare a delle conseguenze sulla salute da non sottovalutare.

Tutti i trucchi per dimagrire

Quindi, come perdere i chili acquisiti dopo le feste? I consigli da seguire di base sono due e sono estremamente importanti.

Il primo è quello di regolarizzare gli orari dei pasti e non saltarne neanche uno. Se, infatti, è importante seguire la prassi dei cinque pasti al giorno (tre pasti principali e due spuntini), quello che conta è la costanza. Abituare il metabolismo ad una routine continua permetterà di buttare giù peso senza fare troppa fatica.

Il secondo consiglio si collega al primo ed è quello di creare un sano ritmo sonno veglia. Pochi lo sanno ma un buon metabolismo parte proprio dal rispetto dei bisogni di sonno personali. Dormendo almeno otto ore la notte a scadenze costanti porterà l’organismo a risvegliarsi e a funzionare meglio.

Abbiamo capito assieme come perdere i chili presi durante le feste in maniera facile e veloce. Per trovare altri consigli per dimagrire in fretta si può consultare la sezione “Cultura e Società” oppure quella dedicata alla cucina. Nel caso si sia interessati ad una ricetta dietetica si può cliccare su questo link.