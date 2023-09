Patrimonio e strategie di investimento di Ralph Lauren e l’incredibile collezione dello stilista tra i più ricchi al Mondo

Si può nascere in un ambiente umile e diventare uno degli uomini più ricchi del Mondo? La risposta è positiva e un esempio è Ralph Lauren. Scopriamo quale sarebbe il suo patrimonio, gli investimenti e qualche curiosità.

Quando pensiamo agli Stati Uniti d’America a volte ricordiamo i nostri connazionali che da semplici migranti hanno fatto fortuna in quelle terre. Specialmente agli inizi del Novecento molte persone di varie nazionalità hanno affrontato un lungo viaggio in nave così come i genitori di un noto stilista di moda. Parliamo di Ralph Lauren. I genitori ebrei avrebbero lasciato la Bielorussa per vivere in America. Qui Lauren nacque nel 1939.

Le umili origini non frenarono il suo desiderio di affermazione nella società e nel lavoro. Ricordiamo che le sue prime creazioni furono cravatte di controtendenza, larghe e molto colorate. Dopo un primo rifiuto riuscì a venderne molte migliaia aprendo poi un negozio di moda maschile in un grande store, il Bloomindale’s di New York, nel 1969. Grazie al finanziamento di un amico, al suo talento e alla tenacia, Lauren accrescerà fortuna e fama. L’iconica maglietta Polo, con il noto simbolo del giocatore di quello sport a cavallo, diventerà nota a livello internazionale.

Scopriamo patrimonio e strategie di investimento di Ralph Lauren

L’estro creativo di Lauren ha spaziato in settori diversi. All’abbigliamento maschile si è affiancato quello femminile e anche la linea dedicata ai bambini. Oltre alla t-shirt, quindi, troviamo capi come camicie, vestiti, maglie e anche borse e altro.

Il patrimonio di Ralph Lauren secondo Forbes attualmente si aggirerebbe sui 7 miliardi di dollari. Oculati investimenti sono stati ad esempio alcuni ristoranti e bar in giro per il Mondo. Ne troviamo a Milano, Parigi, Chicago, New York e in altre città.

Tra le strategie adottate inoltre c’è la sponsorizzazione di tornei sportivi. Lo stilista veste attrici e attori famosi e sostiene campagne sociali. Altri punti a favore per incrementare visibilità, stima e guadagni.

L’azienda avrebbe puntato inoltre alla produzione di oggetti per la casa, aumentando così gli introiti. Si possono quindi comprare lampade, cuscini, lenzuola, asciugamani, piatti e molto altro con il noto logo.

Come avrebbe dichiarato il CEO Patrice Louvet, si è prestata pure più attenzione a scarpe e accessori, ma non solo. Si tenderebbe ad aumentare il numero di negozi fisici e di curare quello on line. Nel sito, ad esempio, c’è il servizio “trova un negozio” o la possibilità di iscriversi a una newsletter per ricevere promozioni e novità.

In breve, non solo si curerebbe il prodotto ma anche molto l’immagine del marchio, il marketing e la presenza sul web e sui social.

Ecco cosa colleziona

Dopo aver appreso qualche notizia su patrimonio e strategie di investimento di Ralph Lauren, passiamo a una curiosità.

Chi apprezza le creazioni del noto stilista americano forse ignora una delle sue più grandi passioni. Si tratta di automobili incredibili e costose che molti gli invidiano e desidererebbero vedere o guidare.

Secondo riviste del settore, Lauren possiederebbe tra le altre una Ferrari 250 Testa Rossa, una Ferrari 250 GTO, una Mercedes-Benz 300 SL e una Jaguar XKSS. Avrebbe anche Lamborghini, Alfa Romeo, Porsche. Una delle vetture della sua collezione sarebbe pure la Bugatti Atlantic 57SC, molto rara e tra le più costose al Mondo.