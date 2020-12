Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il Team di Redazione di ProiezionidiBorsa intende illustrare in questa nuova guida quale sarà il limite di pagamento un soldi contanti nel 2021. Sono ormai pochi i giorni che separano i contribuenti al nuovo anno che porta con sé diverse peculiarità sul piano fiscale e normativo. In tal senso, vediamo quali saranno le regole valide per l’anno a venire circa l’uso di denaro contante senza il rischio di commettere errori. Ecco quale sarà il limite di pagamento in soldi contanti nel 2021.

Cosa prevede la normativa al riguardo

Nel corso degli anni, la normativa sviluppata in funzione delle azioni improntate all’antiriciclaggio ha posto diversi paletti sull’utilizzo del denaro contante. Come molti ricorderanno, la direttiva del 13 agosto 2011 aveva stabilito un tetto massimo di 1.000 euro per l’uso dei contanti per pagamenti o scambi. Tale soglia, tuttavia, aveva subito un innalzamento fino a 3.000 euro in occasione dell’ascesa del Governo Renzi.

A partire da luglio 2020 in base a quanto aveva fissato la Legge di Bilancio, il limite per i pagamenti in contanti scendeva nuovamente a 1.999,99 euro. Queste decisioni, prese dai Governi che si sono succeduti, hanno conservato l’obiettivo principe di arginare e ridurre ai minimi termini il problema dell’evasione fiscale. Questo è quanto rimarca l’art.18 del D.L. n. 124/2019 a tal riguardo. In questo avvicendarsi di provvedimenti e decisioni da parte degli Organi di Governo, molti si domandano quale sarà il limite di pagamento in soldi contanti nel 2021.

Elenco delle soglie limite per rispettare il decreto

Per rispondere alla domanda iniziale, è utile fare riferimento proprio a quanto ha stabilito il decreto fiscale 2020. A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il limite di pagamento in contanti sarà di 1.999,99 euro. Questo significa che per l’intero anno, salvo ulteriori modifiche in corso, la soglia resta uguale a quella attuale. Ecco quale sarà il limite di pagamento in soldi contanti nel 2021. Una ulteriore restrizione avrà luogo a partire dall’anno 2022 in cui scatterà il limite di 1.000 euro.

