Nomi bambini: ecco la curiosa moda che sta spopolando in America e la classifica dei nomi più gettonati oltreoceano

In America sta spopolando la moda di chiamare i bambini appena nati con il nome di Città, Regioni, isole e anche fiumi italiani. Continua a leggere per scoprire quali sono i più diffusi.

La gravidanza è un periodo magico per le donne. Di certo, i 9 mesi di gestazione si vivono anche con ansia perché si desidera che tutto vada per il verso giusto e che il bambino sia sano e non presenti alcun tipo di problema. Dall’altro lato, però, è anche un momento pieno di gioia e di emozioni.

I preparativi per l’arrivo di un bebè in famiglia

Nove mesi sembrano lunghi ma, tra controlli medici regolari, esami di routine ed ecografie, alla fine, passano alla svelta. Nel periodo che precede il parto, poi, è fondamentale preparare tutto quel che serve per accogliere il piccolino di casa. Arredare quindi la cameretta con tutto quel che serve, dal lettino al fasciatoio. E poi fare gli acquisti basilari:

carrozzina e passeggino;

seggiolino per l’auto;

scalda biberon;

vaschetta per il bagnetto;

vestitini e accessori vari;

ciucci e porta ciuccio;

pannolini;

giocattoli.

Solo per citare le cose più importanti e di cui si necessita fin dai primi giorni al rientro dall’ospedale. Oltre a tutto questo, bisogna anche pensare al nome che daremo al nostro bambino o alla nostra bambina. Come ogni settore della vita, anche i nomi seguono le mode. Chi non vuole seguire la massa, può optare per nomi più rari e raffinati.

Nomi bambini: ecco la curiosa moda del momento

Come spesso accade, le mode provengono dagli USA. In fatto di nomi, negli Stati Uniti sta spopolando la tendenza a dare ai bambini appena nati i nomi di alcune città italiane. D’altra parte, si sa che l’Italia, la sua arte e cultura e il suo buon cibo sono da sempre una grandissima attrattiva per gli stranieri. Ma, da qui, a dare il nome delle città ad un bambino… La cosa è assai discutibile! Ad ogni modo, negli USA, in Australia e in Canada non è quindi raro incontrare bambine che si chiamano Roma o Ravenna!

Tra i nomi più gettonati troviamo Roma, Emilia, Capri e Reno. Uno dei nomi più usati a New York è Firenze. Negli ultimi 10 anni, il nome stesso Italia è più che raddoppiato, tanto che è stato dato a 122 bambine negli Stati Uniti, ispirando poi spin off come Itali e Italeigh.

La classifica dei nomi

Nomi bambini: ecco la curiosa moda. Ma vediamo anche cosa dicono le statistiche. Dati alla mano, sulla base di una attendibile ricerca, ecco i nomi più diffusi oltreoceano e che riflettono nomi di città e luoghi italiani: