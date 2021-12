Quale futuro per la sterlina contro le 3 principali valute mondiali? La sterlina sta attraversando un periodo molto particolare tra caos politico, pandemia che sta travolgendo il sistema sanitario nazionale, dati sul prodotto interno lordo molto deboli.

La situazione della pandemia è così delicata che la stessa persone che cinque mesi fa aveva dichiarato il libera tutti, adesso dichiara

“Non c’è tempo da perdere. Fate la terza dose di vaccino il prima possibile. La nuova variante Omicron è un’emergenza nazionale. È una nuova ondata, una marea”. Secondo l’ONS, il livello complessivo del PIL è dello 0,5% al di sotto del livello pre-pandemia nel febbraio 2020. Una situazione, quindi, molto delicata che potrebbe travolgere la sterlina.

Quale futuro per la sterlina contro le 3 principali valute mondiali? Le indicazioni dell’analisi grafica

Time frame settimanale EURGBP

Il cambio Euro Sterlina (clicca qui per le quotazioni in tempo reale) ha chiuso la seduta del 10 dicembre in ribasso dello 0,13%.

Come scrivevamo in un precedente report l’euro ha continuato a indebolirsi. Il raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 0,8366 potrebbe aver segnato la svolta di medio termine. La tenuta del supporto, infatti, potrebbe favorire la ripartenza delle quotazioni che diventerebbe molto più solida nel caso di una chiusura settimanale superiore a 0,8634..

La rottura del supporto in area 0,8366, invece, favorirebbe il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 0,7938.

Time frame settimanale GBPUSD

Il cambio Sterlina Dollaro Americano (clicca qui per le quotazioni in tempo reale) ha chiuso la seduta del 10 dicembre in rialzo dello 0,36%.

La tendenza in corso è ribassista e ha quasi raggiunto il suo II obiettivo di prezzo in area 1,3103. Su questo livello si decideranno le sorti di medio periodo del cross valutario. La sua tenuta potrebbe favorire una ripartenza al rialzo con obiettivo in area 1,3676. Per maggiori dettagli sugli obiettivi rialzisti, però, bisognerà attendere l’inversione rialzista.

Al ribasso, invece, gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame settimanale GBPJPY

Il cambio Sterlina Yen (clicca qui per le quotazioni in tempo reale) ha chiuso la seduta del 10 dicembre in rialzo dello 0,31%.

La tendenza in corso è ribassista, ma i rialzisti ce la stanno mettendo tutta per riprendere il controllo della situazione. Affinché ciò accada sarebbe necessaria una chiusura settimanale superiore a 150,6. In questo caso le quotazioni potrebbero dirigersi verso la massima estensione in area 180.

Qualora, invece, il ribasso continuare il suo percorso gli obiettivi sono quelli indicati in figura.