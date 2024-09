Dopo una giornata da incubo, le azioni Saipem riescono a risollevarsi spinge dalla notizia di nuovi contratti in Arabia Saudita. La situazione di medio/lungo periodo, però, è ancora incerta. Quale direzione potrebbero prendere le azioni Saipem dopo il tonfo del 3 settembre? Le prossime due sedute potrebbero essere decisive.

I motivi alla base del recupero

Saipem, in una giornata generalmente negativa a Piazza Affari, si distingue con un aumento di oltre il 2%, grazie a nuovi contratti offshore in Arabia Saudita, comunicati recentemente. La società ha ottenuto due importanti commesse per un valore complessivo vicino al miliardo di dollari nell’ambito del Long-Term Agreement con Saudi Aramco. Il primo contratto prevede l’ingegnerizzazione, la costruzione e l’installazione di tre moduli di produzione e 33 km di condotte sottomarine presso il giacimento Marjan. Il secondo include attività simili per i giacimenti di Zuluf e Safaniyah, consolidando ulteriormente la posizione di Saipem nel Medio Oriente. Questi nuovi accordi seguono altri due progetti offshore assegnati il mese scorso per un valore di circa 500 milioni di dollari, rafforzando così la presenza di Saipem nella regione e il suo rapporto con Aramco.

Questo rialzo arriva dopo una giornata da incubo al termine della quale le azioni Saipem hanno perso oltre il 7%. Gli investitori sono preoccupati per la debolezza della crescita economica in Cina, che sta oscurando l’impatto delle interruzioni della produzione e delle esportazioni dalla Libia. Le difficoltà finanziarie cinesi, evidenziate dai deludenti dati PMI, dalla lenta crescita degli ordini di esportazione e dai prezzi stagnanti delle case, stanno esercitando una pressione negativa sui prezzi del greggio a breve termine, secondo George Khoury, Global Head of Education and Research di Cfi.

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire l’andamento di medio/lungo periodo del titolo.

Quale direzione potrebbero prendere le azioni Saipem dopo il tonfo del 3 settembre? Le indicazioni dell’analisi grafica

La tendenza in corso è ribassista e adesso si trova ad affrontare il supporto chiave in area 1,9570 € che nelle scorse settimane ha resistito alle pressioni ribassiste. La sua tenuta, quindi, potrebbe favorire una ripresa del rialzo. In caso contrario il ribasso potrebbe continuare verso i primari supporti mostrati in figura.

