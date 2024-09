Cenare nel ristorante “Il Lusso della Semplicità” di Alessandro Borghese a Milano è un’esperienza riservata a chi desidera vivere una serata all’insegna del gusto e dell’eleganza. Il celebre chef televisivo ha ideato un menu che mescola tradizione e innovazione, giocando con ingredienti di alta qualità per creare piatti che riflettono la sua visione culinaria.

Cena stellata da Alessandro Borghese, ecco quanto si paga nel suo ristorante a Milano

Ma quanto si paga per una cena in questo rinomato ristorante? Il costo medio di un pasto si aggira va dagli 80 euro ai 135 euro a persona, un prezzo che include una degustazione completa e rappresenta una vera immersione nei sapori unici creati dallo chef Borghese. Il ristorante offre anche la possibilità di optare per menu à la carte o per il menu degustazione, che permette di assaporare più portate selezionate direttamente dallo chef.

Il menù degustazione rappresenta un vero e proprio viaggio attraverso i sapori, con piatti selezionati dallo chef stesso che mettono in risalto la sua creatività e la qualità degli ingredienti utilizzati. Ogni piatto viene preparato con grande cura e servito in un ambiente esclusivo e raffinato. Ecco, dunque, quanto is paga per una cena stellata da Alessandro Borghese.

Il menù dei vini

I prezzi, ovviamente, possono variare in base alle bevande scelte. Per quanto riguarda le bevande, i clienti possono scegliere tra una vasta selezione di vini di alta qualità, provenienti dalle migliori cantine italiane e internazionali. La carta dei vini è pensata per accompagnare e valorizzare al meglio ogni portata, ma anche in questo caso il costo può far lievitare il totale della cena. Il vino più pregiato che si potrà scegliere è il Dom Perignon P2, uno champagne dal costo di 500 euro. Ci sono però opzioni adatte a tutte le tasche, come i vini bianchi, un cui calice va dai 12 ai 14 euro, oppure i vini del Consorzio Asti e Moscato d’Asti DOCG, un cui calice si paga dagli 8 ai 10 euro.

Cenare nel ristorante di Alessandro Borghese non è solo un’esperienza gastronomica, ma anche un viaggio sensoriale, dove la cura del dettaglio e l’atmosfera accogliente rendono la serata indimenticabile.

