Settembre è un ottimo mese per andare al mare, poiché i prezzi sono più bassi e le spiagge meno affollate. Se stai cercando di risparmiare durante la tua vacanza, ecco alcune mete dove andare a mare spendendo poco, con indicazioni sui prezzi.

Dove andare a mare a settembre e spendere meno? Ecco le mete per fare una vacanza risparmiando: Calabria, Italia

La Calabria è una delle regioni italiane più economiche per trascorrere una vacanza al mare a settembre. Località come Tropea e Capo Vaticano offrono spiagge spettacolari e mare cristallino. A settembre, il costo medio per un soggiorno in un B&B o in un hotel economico parte da circa 50-70 euro a notte per una camera doppia. I prezzi degli stabilimenti balneari sono anche abbordabili, con ombrellone e due lettini che possono costare 15-20 euro al giorno.

Algarve, Portogallo

L’Algarve, nel sud del Portogallo, è una meta perfetta per chi cerca sole e mare a prezzi contenuti. Le spiagge dorate e le scogliere mozzafiato rendono questa regione una delle più belle d’Europa. A settembre, puoi trovare camere in hotel o appartamenti a partire da 40-60 euro a notte. Anche i costi per mangiare fuori sono ragionevoli, con pasti in ristoranti locali che possono costare 10-15 euro a persona.

Costa del Sol, Spagna

La Costa del Sol, in Andalusia, è un’altra destinazione conveniente. Località come Malaga, Marbella e Torremolinos offrono un clima ideale e prezzi accessibili. A settembre, i prezzi degli hotel partono da 50-80 euro a notte per una camera doppia. Le spiagge sono ben attrezzate e il costo per noleggiare un ombrellone e due lettini varia tra 10-15 euro al giorno.

Istria, Croazia

L’Istria è una destinazione emergente per chi cerca mare cristallino e risparmio. Le spiagge di Pula e Rovigno sono tra le più apprezzate. A settembre, puoi trovare alloggi a partire da 40-60 euro a notte. Anche il costo della vita in generale è piuttosto basso, con pasti al ristorante che possono costare 8-12 euro a persona.

Sardegna, Italia

Anche se la Sardegna è nota per essere una meta costosa, a settembre i prezzi calano notevolmente. Le spiagge di Alghero, San Teodoro e Villasimius diventano più accessibili. I prezzi degli alloggi possono partire da 60-80 euro a notte in hotel economici o B&B, mentre un ombrellone e due lettini possono costare tra 20-30 euro al giorno. Dunque, ecco dove andare a mare a settembre e spendere meno.

Scegliendo una di queste destinazioni, potrai goderti il mare a settembre senza svuotare il portafoglio, approfittando di tariffe più convenienti e di un clima ancora favorevole.

