Con settembre si è concluso il terzo trimestre del 2023 e come ogni fine mese è tempo di bilanci. Quali sono le azioni che hanno fatto guadagnare e perdere più soldi nel mese di settembre? Il movimento, al rialzo o al ribasso che sia, potrebbe continuare oppure si è trattato solo di un episodio isolato destinato a non aver alcun seguito? Prima di procedere ricordiamo che le azioni che hanno fatto guadagnare e perdere più soldi nel mese di settembre sono state Danieli ed El.En, rispettivamente. In termini percentuali, le azioni Danieli hanno fatto guadagnare oltre il 21% ai propri azionisti, mentre quelle El.En hanno perso il 21% circa.

Le azioni che hanno fatto guadagnare di più sono quelle Danieli, ma dove potrebbero essere dirette? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Danieli (MIL:DAN) ha chiuso la seduta del 29 settembre a quota 26,90 €, in rialzo del 2,90% rispetto alla seduta precedente.

L’ottimo mese di settembre ha creato le migliori condizioni per un’accelerazione rialzista del titolo che dovrebbe potere continuare almeno fino in area 30,82 €. Su questo livello, poi, si potrebbero decidere le sorti di lungo periodo. Come si vede dal grafico, infatti, già in passato questo livello ha frenato i rialzisti. La sua rottura, quindi, potrebbe favorire la continuazione del rialzo secondo lo scenario indicato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il controllo della tendenza nel caso di chiusure mensili inferiori a 24,44 €.

Nonostante la forte sottovalutazione le azioni El.En continuano a scendere: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo El.En (MIL:ELN) ha chiuso la seduta del 29 settembre in rialzo dello 0,64% rispetto alla seduta precedente, a quota 8,705 €.

Dopo dieci anni di rialzo ininterrotto, a partire dal 2022 le quotazioni di El.En hanno preso a scendere perdendo oltre il 50% del proprio valore. La chiusura di settembre butta benzina nel motore dei ribassisti. Come si vede dal grafico, infatti, la chiusura mensile è stata inferiore al supporto chiave in area 8,93 € potrebbe favorire una nuova accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura.

I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza nel caso di chiusure mensili superiori a 8,93 €.

