Qual è l’anello più costoso al Mondo? Ecco il diamante da record che vale una fortuna e ricorda la principessa Sissi

Qual è l’anello più caro di ogni altro? Si tratta di un esemplare storico e dal valore inestimabile. Scopri il suo nome e perché è più unico che raro.

Ogni donna sogna un gioiello che la sappia valorizzare. L’anello è tra i più ambiti in assoluto e con un suo specifico significato. Tanto meglio, poi, se costa una fortuna ed è più prezioso dell’oro. Il pezzo più pregiato in assoluto è un’opera d’arte che ha una storia tutta da raccontare. Sovrani e gioiellieri lo hanno avuto tra le mani e la sua bellezza li ha ipnotizzati uno per volta. Ecco come si chiama e quanto vale.

Sai qual è l’anello più costoso al Mondo? Scopriamo la risposta

Sappiamo bene quanto possa costare un anello, anche se mediamente caro. Ma non immagineremo mai il prezzo del più bello di tutti. Stiamo parlando dell’inestimabile Wittelsbach-Graff. È un diamante grande quanto una noce, dalla colorazione blu e i riflessi grigi. Il peso supera i 31 carati, corrispondenti a più di 6 grammi.

Estratto nell’antichità dalle miniere del regno indiano di Golconda, entrò presto in possesso della Corona Asburgica. Proprio la famiglia Wittelsbach, da cui proviene la leggendaria principessa Sissi, lo custodì per secoli. Solo nel recente 2008 il gioielliere Laurence Graff lo acquistò per la “modica” cifra di 16,4 milioni di sterline. In seguito, il fortunato acquirente riuscì a rivenderlo a un ricco qatariota, ricavandone addirittura 80 milioni di dollari.

La classifica dei più pregiati

Svelato qual è l’anello più costoso al Mondo, devi sapere che ci sono altri esemplari degni di nota. Pensiamo al diamante Stella Rosa, estratto in Africa e dal valore di circa 72 milioni di dollari. Appena dietro si posiziona il Graff Pink, che prende anch’esso il nome dal celebre orefice. Nonostante conti “solo” 25 carati, si considera come uno dei più belli. In effetti, il suo prezzo raggiunse la cifra da capogiro di 46 milioni di dollari.

Segue a ruota il particolarissimo Winston Blue, dalla forma a goccia e il costo pari a 24 milioni di dollari. Chiude la classifica dei primi cinque il Perfect Pink, totalmente rosa e dal taglio rettangolare. I suoi 14 carati valgono ben 23,2 milioni di dollari.

Come prendere le misure del dito

Hai intenzione di regalarti un anello ma non sai quale taglia ti serve? Procurati un metro da sarta e avvolgilo attorno al dito. Le misure che ricaverai saranno quelle effettive su cui basarsi nell’acquisto. Come alternativa puoi servirti di un filo di cotone. Arrotolalo sul dito senza stringere troppo, segnati il punto di chiusura e srotolalo su un righello per contare i centimetri del diametro. Sapere la larghezza ideale è importante, anche per evitare di non riuscire a sfilarlo quando resta incastrato al dito.