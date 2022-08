Quando si parla di alimentazione c’è il rischio di affidarsi a credenze sbagliate. Capita spesso che concetti più estesi a livello scientifico, raggiungano l’opinione pubblica in maniera sommaria e non del tutto corretta. Si rischia, perciò, di cadere nel tranello di credere a leggende metropolitane che potrebbero non avere basi scientifiche convincenti.

Lo si evince dall’elasticità che molti dietologi e nutrizionisti hanno, ad esempio, sul tema “merenda”. Un pasto che, in teoria, è al di fuori da quelli principali e che contribuirebbe ad aumentare il numero di spuntini quotidiani.

E si sa che c’è chi dice che non si mangia fuori pasto e chi, invece, sostiene la necessità di mangiare più volte al giorno. In base a quanto si evince dalle scelte dei professionisti, scegliere l’una o l’altra strada potrebbe non fare tutta questa differenza.

Qual è la merenda che non farebbe ingrassare da mangiare nel pomeriggio

Moltissime diete prescritte dagli esperti prevedono la cosiddetta merenda. Si tratta di un pasto generalmente rapido, da fare nell’arco temporale della giornata che intercorre tra pranzo e cena. Servirebbe, in teoria, a spezzare la fame e non arrivare troppo affamati a cena.

Allo stesso modo tanti professionisti non hanno problemi nel non inserirla nelle linee guida alimentari di chi non ne sente il bisogno.

Anche perché ai fini del mantenimento o della perdita di peso, non sarebbero tanto il numero dei pasti a essere un dato determinante. Quello che, invece, sposta gli equilibri è per l’appunto quanto e come si mangia nell’arco di un giorno intero, o meglio ancora di una settimana o di un mese.

Cosa si può mangiare il pomeriggio?

Mangiare una merenda light e poi strafogarsi a cena, vanifica un’eventuale scelta contenitiva nel pomeriggio. Si dovrebbe, perciò, immaginare la dieta come una sorta di puzzle dove incastrare sempre i pezzi giusti. Non esiste una merenda che non faccia ingrassare, se poi negli altri pasti si abusa di cibi ipercalorici e grassi.

Le soluzioni per una merenda sana

La merenda che non fa ingrassare è quella che si inserisce perfettamente in un modo di mangiare che sia sano e privo di eccessi.

Il consiglio generale per tutta l’alimentazione, vale ovviamente anche per la merenda. I dietologi, ad esempio, sconsigliano gli snack troppo salati o le merendine troppo dolci. Suggeriscono di prediligere la frutta, le verdure o alimenti generalmente non troppo ricchi di grassi. Ad esempio yogurt, frutta secca e frutta fresca. E poi resta sempre da considerare la specificità di ogni singolo individuo.

Chi si allena in palestra avrà, ad esempio, esigenze diverse da chi resterà a guardare la serie TV sul divano o a studiare.

Meglio rivolgersi ad un professionista

L’ideale è, ovviamente, chiedere consiglio al proprio medico o ad uno specialista dell’alimentazione. E soprattutto se si ha intenzione di provare a dimagrire, meglio rivolgersi ad un esperto. Sarà più facile ottenere dei successi nella corsa agli obiettivi, azzerando anche i rischi per la salute dipendenti da diete drastiche e improvvisate.

Si eviterà, inoltre anche di imbattersi in possibili errori derivanti da credenze popolari. Basti pensare a cosa diverse fonti scientifiche dicono, ad esempio, sulla dieta del gruppo sanguigno. Sarebbe, infatti, inattendibile secondo la scienza, benché molti se ne siano interessati.

