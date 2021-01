Il mondo è popolato da persone estremamente razionali e da altre, invece, più romantiche e sognatrici che credono che niente accada per caso. Per queste ultime, una buona notizia: ProiezionidiBorsa spiega qual è il significato di trovare una piuma in casa e cosa si cela dietro questo evento.

Fatalismo e segni del destino

Qualcuno crede che ritrovare una piuma in casa non sia il semplice risultato della forza motrice del vento. Le piume rappresentano uno degli oggetti più particolari di sempre, dietro alle quali può celarsi un significato recondito. Le piume, secondo alcuni, sono il segno tangibile della vicinanza degli affetti più cari passati a miglior vita. Non bisogna essere troppo razionali per credere a questi segni del destino e, piuttosto, liberarsi ai sentimenti e al romanticismo. Trovare una piuma in casa è l’occasione adatta per ritagliare un minuto per se stessi e pensare a momenti e ricordi felici.

Le origini di questa credenza

Questa è la ragione che spiega qual è il significato di trovare una piuma in casa. Le origini di questo risalgono fino alle battaglie che vedevano coinvolta, nel passato, la popolazione americana. In queste occasioni, le piume erano il retaggio di riti propiziatori e amuleti porta fortuna, prima delle battaglie. A ogni colore di piuma corrispondeva un particolare rito propiziatorio. Le piume bianche erano simbolo di purezza, quelle rosse di vigore, le arancioni di carisma.

L’interpretazione legata a questo ritrovamento

Il Team di ProiezionidiBorsa aveva già parlato dell’interpretazione dei sogni in questo articolo. Anche il ritrovamento di una piuma, all’interno dell’abitazione, cela un certo significato aleatorio. La tradizione tramanda che il ritrovamento di una piuma rappresenti il messaggio di un angelo custode. A seconda del colore, poi, cambia il messaggio: maggiore protezione, la necessità di condurre una vita più serena o un invito alla riflessione. Ritrovare una piuma può voler dire che la situazione che viviamo migliorerà o che è il momento di tuffarsi a capofitto in un progetto ambizioso. Una cosa è certa: credenti o non credenti, la piuma aleggia nel cielo e chi la riceve ha bisogno di risposte alle proprie domande.