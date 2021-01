La crema pasticcera al latte di mandorla, è una valida alternativa per coloro che sono intolleranti al lattosio, oppure quando si ha voglia di creare qualcosa di buono, da gustare al cucchiaio accompagnandola con qualche buon biscottino secco, o per farcire un dolce e si è sprovvisti di latte. La realizzazione di questa crema è facile e veloce, anche per chi è alle prime armi nella preparazione dei dolci.

È una crema dal gusto molto delicato e particolare, una deliziosa variante della normale crema pasticcera.

Ha un leggero sapore e odore di mandorla, e può essere aromatizzata con il cioccolato.

È ottima per farcire crostate alla frutta, torte anche a più strati, i beignets, i cannoli e tante altre prelibatezze.

In questo articolo, spieghiamo come preparare la buonissima crema pasticcera al latte di mandorla.

Ingredienti

a) 50 grammi di farina;

b) 4 tuorli di uovo;

c) 500 ml di latte di mandorla;

d) 130 grammi di zucchero;

e) 1 bustina di vanillina;

f) 3 pezzi di buccia di limone.

I passi da seguire per realizzare la buonissima crema pasticcera al latte di mandorla

In un pentolino mettere le uova con lo zucchero e la vanillina. Mescolare gli ingredienti con un cucchiaio, fino a quando il composto non risulterà morbido, cremoso e chiaro.

Aggiungere al composto la farina setacciata e girare.

In un tegame fare bollire il latte di mandorla con le bucce di limone che dovranno poi essere tolte.

Versare lentamente il latte caldo nel pentolino, e tenendo la fiamma bassa, girare in continuazione, fino a quando la crema non avrà raggiunto la consistenza desiderata.

Togliere il pentolino dal fuoco, e lasciare in posa per circa cinque minuti.

Trascorso questo tempo, prendere della pellicola per alimenti e poggiarla sulla crema, in modo che questa non formi la pellicina sulla superficie.

La crema pasticcera alle mandorle è pronta!