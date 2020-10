La Redazione di ProiezionidiBorsa ha recentemente approfondito la lunga crisi del settore immobiliare. L’attuale situazione finanziaria, infatti, ha reso l’acquisto di un immobile sempre meno accessibile per molte famiglie. Al contempo la perdita di valore degli immobili ha spaventato i risparmiatori che non vedono più nel mattone un porto sicuro. Affittare casa è diventata una necessità per molti italiani che rischiano di spendere così una grossa fetta del loro reddito. Un problema avvertito soprattutto nelle grandi città, dove i canoni di locazione sono diventati insostenibili per tanti cittadini. In questo articolo vogliamo capire qual è il giusto prezzo da pagare per l’affitto se guadagni 1.200 euro al mese. In generale, quanto spendere per l’affitto di casa e quando i canoni di locazione rischiano di essere troppo elevati? Per evitare patemi e preoccupazioni, se hai un reddito medio devi calcolare una spesa sostenibile e proporzionale alle tue entrate.

Una percentuale da non superare

Prima di iniziare a visionare delle case, dobbiamo capire quale cifra massima possiamo permetterci per l’affitto. Esattamente come accade quando accendiamo un mutuo. In quel caso però, è la banca ad indicarci la cifra massima che possiamo investire mensilmente. Gli istituti di solito calcolano rate che non superino un terzo dei guadagni dei richiedenti. Una proporzione analoga vale per la spesa per gli affitti. Le famiglie, infatti, spendono in locazioni immobiliari circa il 30/40% delle proprie entrate mensili. Calcolare l’esborso massimo aiuterà ad orientarci meglio e prendere in considerazione soltanto gli immobili in linea con il nostro budget. Con un terzo di un reddito medio potremo permetterci un canone di locazione di circa 400 euro. Insomma, ecco qual è il giusto prezzo da pagare per l’affitto se guadagni 1.200 euro al mese. In questo modo il canone non dovrebbe incidere eccessivamente sulle tue finanze.

Qual è il giusto prezzo da pagare per l’affitto se guadagni 1.200 euro al mese

Abbiamo visto che un canone di locazione di 400 euro può essere ideale per una persona con guadagni medi. Ovviamente la cifra sale se in famiglia i redditi sono due. Il costo della locazione non è però l’unico aspetto da valutare. Un immobile nuovo e ad elevata efficienza energetica, ad esempio, può costare di più ma farci risparmiare in bollette. Così come una casa vicino al posto di lavoro consente di eliminare il costo della macchina e di risparmiare in tasse e benzina. Sempre a proposito di autovetture, non sottovalutiamo l’importanza di un garage o di un posto auto. Certamente queste comodità incideranno sull’affitto ma consentiranno di risparmiare tempo e denaro. Rischiare multe per infrazioni nel parcheggio, infatti, può diventare alla fine dell’anno un costo davvero rilevante.