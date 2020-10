Se sei intenzionato a vendere o comprare casa, faresti bene a sapere che ogni anno migliaia di persone subiscono danni da truffa immobiliare. Molto spesso, agenti truffaldini, raggirano persone comuni intenzionate alla compravendita ma con poca esperienza in materia. Molto spesso utilizzando tecniche che hanno dell’inverosimile. Non farti cogliere impreparato. Vuoi vedere o comprare casa? Fai attenzione alle truffe immobiliari. Proviamo a scoprire insieme quali sono quelle più frequenti.

Attenzione alle truffe immobiliari: ecco i 3 modi per evitarle

Non credere a chi ti propone la cessione del mutuo

Può capitare che un truffatore, sotto mentite spoglie, si offra di comprare la tua casa, proponendoti di restare in affitto. Il questo caso il truffatore convince le vittime a cedere il mutuo. Pochi sanno però che per la cessione del mutuo, serve il consenso della banca. Quello che si verifica dunque è che le vittime vendono casa, ma la banca rifiuta la cessione del mutuo. Non solo le vittime saranno senza casa, ma conserveranno la pendenza e ovviamente subiranno uno sfratto.

Attenzione ai pagamenti in anticipo

Può capitare che un compratore interessato si dica disponibile a pagare in anticipo caparra e primi mesi d’affitto per bloccare l’immobile. La truffa in questo caso è così articolata: il truffatore manda una mail con allegata la fattura di pagamento (ovviamente un falso). La fattura è di importo superiore a quanto originariamente richiesto e l’operatore truffaldino chiede che gli sia restituita urgentemente la differenza.

Assicurati che il tuo agente immobiliare sia davvero un agente immobiliare

Sembrerà impossibile, ma molti agenti immobiliari non sono agenti immobiliari. Si spacciano solo come tali. Solitamente la tecnica si ripete: il truffatore richiede il pagamento anticipato di caparra per assicurare la vendita. La vittima scoprirà solo in seguito che la vendita è avvenuta all’insaputa del proprietario, e ovviamente all’insaputa dell’agenzia immobiliare stessa.

Quindi, attenzione alle truffe immobiliari!

L’unica cosa da fare in questi casi è rivolgersi ad una seria agenzia immobiliare. Assicurandosi della validità e veridicità dell’identità dell’intermediario.