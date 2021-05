Pulire le zanzariere non è mai stato così facile con questa tecnica veloce e infallibile che non ci costringe a smontarle

In estate le zanzariere sono il vero e unico rimedio affidabile per dormire sogni sereni. Non c’è niente di più fastidioso che svegliarsi ripetutamente durante la notte, a causa del ronzio delle fastidiose zanzare. Anche i nostri amici a quattro zampe vanno protetti da questo tipo di insetti. È noto infatti, che il flebotomo, insetto molto simile alla zanzara, è portatore di una malattia che si chiama leishmaniosi animale. Esistono diversi presidi per proteggere il nostro animale domestico dalla puntura di questo insetto, come il collare antipulci, zecche e pappataci. Ma la zanzariera rappresenta una tutela ulteriore. Inoltre, questo strumento non tiene lontani solamente le zanzare e i suoi simili, ma tutti i tipi di insetti. Anche le tanto odiate blatte che in estate tendono a proliferare.

Mantenere pulita la zanzariera non è mai stato così semplice

La zanzariera funge da scudo tra l’ambiente esterno e quello interno. Questo chiaramente fa si che si impolveri molto facilmente. Pulirla peraltro non è neanche così semplice, poiché è molto delicata e con una pressione eccessiva si rischia di romperla. Non tutti sanno, però, che esiste un modo infallibile per farlo. Pulire le zanzariere non è mai stato così facile con questa tecnica veloce e infallibile. Tutto ciò che serve è un semplice phon per capelli.

Passare il getto di aria fredda lungo tutta la superficie della zanzariera libererà i microfori dalla polvere. In questo modo non sarà necessario smontare la zanzariera, tantomeno fare alcuna pressione rischiando di romperla. Questa operazione va fatta ovviamente dall’interno verso l’esterno, per evitare che la polvere entri in casa. E può essere ripetuta tutte le volte che si vuole. Spesso ciò che affatica maggiormente è dovere smontare i vari pannelli in rete di tutte le camere. Ma pulire le zanzariere non è mai stato così facile, grazie a questa tecnica veloce e infallibile che non ci costringe a smontarle.