Con le giornate più lunghe e il clima più mite, tutto diventa più piacevole e sembra di avere addirittura più tempo da trascorrere in giro. E perché no, anche organizzare cene con gli amici, magari in terrazzo o in giardino. Tuttavia, le cene estive seppur piacevoli da fare sul terrazzo o in giardino, hanno un inconveniente. È difficile mantenere le bevande fresche, senza aggiungere del ghiaccio. Ma se la cena è accompagnata da vino bianco o rosé non bisogna essere esperti per capire che sarebbe un sacrilegio mettere il ghiaccio nel vino.

Ecco il trucco geniale e a costo zero per avere il vino sempre freddo e rimediare così alle cene dell’ultimo minuto, lasciando stupiti i nostri ospiti. Quest’oggi, noi di Proiezionidiborsa illustreremo ai Lettori come rimediare a questa incresciosa situazione e mantenere il vino fresco durante tutta la cena. Creando anche un bellissimo effetto scenico alla nostra tavola che stupirà i nostri commensali.

Grazie a questo trucco, non annacqueremo il vino e si manterrà freddo per tutta la durata della cena. Basterà congelare degli acini d’uva, preferibilmente bianca, e all’occorrenza metterli nel bicchiere dove verseremo il vino. Pertanto, in vista dell’estate per non rimanere con il vino bianco caldo, si potrà tenere una scorta di chicchi d’uva congelati. In tal modo, all’occorrenza, potremo metterne due nel bicchiere.

Se poi fra le tante cose da fare durante il giorno, ci è completamente sfuggito di mettere il vino frizzantino al fresco, ecco un’altra soluzione. Potremo provare, infatti, il metodo del canovaccio bagnato o carta da cucina bagnata. Basterà avvolgere la bottiglia in un paio di strati e metterla nel freezer per una decina di minuti. Ma attenzione, a non dimenticarla, potremo trovarla in frantumi.

Ovviamente, il trucco degli acini è un metodo alternativo per risolvere la cena dell’ultimo minuto. Infatti, per gustare vino fresco in tutta la sua essenza, è sempre meglio tenere una bottiglia di scorta in frigo. Un ultimo consiglio, per i più sbadati, è acquistare un refrigeratore per bottiglie di vino da tenere in freezer, così da non trovarsi impreparati.

