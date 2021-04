La manutenzione e pulizia degli infissi e delle persiane è una cosa molto importante. Non solo per una questione estetica, ma anche per avere la casa più pulita. Infatti, polvere e sporcizia trasportata da vento e pioggia si attacca su persiane e infissi. E quando andiamo ad aprirli, entra inevitabilmente in casa. Quindi se per gli infissi è più semplice provvedere alla pulizia, per le persiane no. Sono difficili da raggiungere, e dobbiamo sempre inventarci un metodo utile. Che spesso non è neanche sicuro.

Diciamo addio al metodo casalingo della scopa

Per cercare di raggiungere i punti più difficili delle persiane, spesso utilizziamo la scopa. Magari coperta da uno straccio imbevuto che poi strofiniamo sulla persiana. Questo per tentare di pulire a fondo tutti i punti anche più complicati. Ma spesso senza successo. C’è una soluzione più pratica, però. Basterà procurarsi questo oggetto che già molti di noi hanno in casa.

Pulire le persiane sarà un gioco da ragazzi con questo oggetto che arriva anche nei punti più difficili

Cosa si può usare? La spazzola telescopica per le ragnatele! Esatto, questa comoda spazzola serve per arrivare anche sul soffitto e togliere tutte le ragnatele. E possiamo utilizzarla anche per pulire le persiane. Grazie al manico che si allunga è possibile arrivare in tutti in punti. E la forma della spazzola ci aiuta ad arrivare anche tra le fessure, sempre difficili da pulire. Come fare? Basterà versare in una bacinella un detergente con dell’acqua. Se le persiane sono in legno meglio usare qualcosa di delicato. Poi immergere la spazzola e procedere con la pulizia. E poi o si lasciano asciugare all’aria, dopo averle risciacquate. Oppure si applica un panno di microfibra sulla spazzola e si passa sulle persiane.

Ecco qui, pulire le persiane sarà un gioco da ragazzi con questo oggetto che arriva anche nei punti più difficili. Ora possiamo pulire le persiane in tranquillità e senza troppi sforzi. E soprattutto in totale sicurezza. Senza dover salire su sedie o scale rischiando di cadere nel tentativo di arrivare nei punti più difficili!

