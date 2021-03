Le persiane delle finestre rappresentano un grande elemento decorativo dell’esterno dell’abitazione. Dopo qualche anno dal montaggio sono ancora belle e lucide ma, a distanza di qualche tempo, esse appaiono opacizzate a causa dei raggi solari. Ecco come non avere mai più persiane sbiadite dal sole e opache con questi trucchi geniali che la Redazione di ProiezionidiBorsa illustra in questo articolo.

Alcune premesse di partenza

La gran parte delle persiane delle abitazioni è in PVC, un polimero del cloruro di vinile. La prima accortezza consiste nel rimuovere periodicamente la polvere dalla superficie delle persiane. Con il sole, tutte queste sostanze aderiscono ancor più alle persiane in PVC, talvolta creando una sorta di strato colloso d’impurità. La pulizia richiede una certa accortezza.

Molto spesso, la superficie opacizzata delle persiane non è il risultato dell’azione sbiadente del sole, quanto invece il risultato di una pulizia invasiva. Consigliamo di usare prodotti delicati e spugne non abrasive durante la pulizia. Il venditore saprà consigliare circa i prodotti in commercio più adeguati.

Una lucidatura che regala brillantezza

Allora ecco come non vedere mai più persiane sbiadite dal sole e opache con questi trucchi geniali. Il primo consiglio è quello di utilizzare l’olio d’oliva, unito al bicarbonato di sodio.

In commercio esistono davvero molte soluzioni a base di olio e che servono rinfrescare l’aspetto delle persiane. L’unione di bicarbonato di sodio e olio d’oliva sembra donare nuova luce e protezione alle persiane.

Per stendere la pasta ottenuta dall’unione di questi due ingredienti, suggeriamo di usare una spugna delicata e non troppo abrasiva. Andrano benissimo un comune panno in microfibra o la parte morbida di una spugna per piatti nuova. Dopo aver applicato il composto su tutta la persiana, senza tralasciare nessuna zona, è possibile rimuovere il tutto con un panno asciutto.

Altri rimedi validi

Un altro ingrediente naturale che consente di ottenere il medesimo risultato è l’aceto. Questo, oltre a migliorare notevolmente la superficie delle persiane, funge da termo-protettore dei raggi solari dopo l’applicazione. Per attenuare il forte odore, suggeriamo di aggiungere del detersivo o del comune sapone di Marsiglia.

Oppure ancora, è possibile unire qualche cucchiaio di olio di lino ad altrettanta cenere del camino, fino a ottenere un composto denso. Basterà stendere il composto con una spugna e lasciare agire per una decina di minuti e rimuovere il tutto, possibilmente con un panno di lana.

Per chi non ama invece il fai-da-te consigliamo di rivolgere l’attenzione all’olio rigenerante, un prodotto nato appositamente per lucidare nuovamente le persiane segnate dal tempo. Mai più persiane sbiadite dal sole e opache con questi trucchi geniali ed efficaci.