Pulire gli occhiali sporchi senza rovinarli è possibile con questo comune detersivo, e non stiamo parlando di quello per i piatti. Anche se quest’ultimo può essere utilizzato perché molto delicato. Oggi parleremo di un altro detersivo, sempre molto delicato, e che è perfetto per pulire gli occhiali sporchi senza rovinarli.

Gli occhiali, lo sporco e i graffi

Le lenti degli occhiali sono soggette al tempo. Quindi si possono sporcare, ma soprattutto si possono graffiare. Per evitare i graffi quindi si possono spendere un po’ più soldi e realizzare delle lenti antigraffio. Ma anche queste a lungo andare si rovineranno. Quello che però noi possiamo fare è prendercene cura al meglio per ritardare sempre più un futuro danno.

Ma come farlo al meglio? Ovviamente usando dei prodotti creati solo per gli occhiali, oppure con altri detersivi che si hanno in casa. Anche questi andranno benissimo. E allora vediamone subito uno spesso usato da chi indossa gli occhiali.

Pulire gli occhiali sporchi senza rovinarli è possibile con questo comune detersivo

Chi ha in casa il pavimento di legno sa bene che è consigliato usare un detersivo pavimenti per legno. Questi detersivi sono molto delicati e assomigliano molto alla cera. Be’ questo detersivo è perfetto anche per lavare gli occhiali.

Come fare?

La prima cosa da fare è passare sulle lenti un panno in microfibra per rimuovere la polvere. Si sconsiglia l’utilizzo della carta perché fatta di cellulosa e potrebbe rovinare le lenti. Quindi, dopo aver rimosso la polvere, aggiungere due gocce di detersivo per pavimenti in legno sulle lenti. Ora massaggiare bene con i polpastrelli delle dita e sciacquare bene con dell’acqua tiepida.

Le lenti degli occhiali dovrebbero essere super lucide e pulite, tutto grazie ad un comune detersivo che si ha in casa. Ecco allora una valida alternativa al sapone per i piatti o ad altri prodotti che si usano per lavare gli occhiali.

