Ecco perché assumere il magnesio in gravidanza fa bene alla mamma e non solo

In generale nella vita di tutti i giorni è importante assumere la giusta dose di sali minerali e vitamine funzionali per stare bene. Questo è uno dei principali motivi per cui gli esperti raccomandano di seguire una corretta alimentazione e di consumare almeno due litri d’acqua al giorno.

C’è un momento però che è molto importante prestare attenzione a questi piccoli accorgimenti, nello specifico ci riferiamo a quando una donna è in gravidanza.

In questo momento delicato per la donna è giusto sapere cosa assumere per far stare bene se stessa ed il feto che porta in grembo.

Tra i sali minerali da assumere ricordiamo il magnesio che è molto importante per lo sviluppo del feto e per il benessere della mamma.

La gravidanza è un periodo delicato per la donna che sta subendo un cambiamento fisico ed anche emotivo.

Esso è consigliabile non solo nel periodo di attesa ma anche durante l’allattamento.

Una carenza di magnesio può causare vari fastidi. Ad esempio i crampi muscolari di cui spesso le gestanti soffrono e può diminuire il senso di nausea. L’azione del magnesio aiuta anche in casi di insonnia o di debolezza.

Come abbiamo già detto il magnesio aiuta lo sviluppo del feto prevenendo il sottopeso alla nascita e riducendo il rischio di parto prematuro.

Una dieta sana ed equilibrata aiuta a prevenire la carenza di magnesio nel corpo, se non basta esistono integratori alimentari che possono essere assunti giornalmente.

Noi di ProiezionidiBorsa suggeriamo comunque di consultare il proprio medico di fiducia per essere orientate sulla scelta più giusta da prendere.

Ogni gravidanza è diversa e presenta aspetti diversi quindi è giusto farsi seguire in questo percorso delicato e significativo.

Tra gli alimenti consigliati che contengono alti quantitativi di magnesio abbiamo i cereali integrali, la frutta secca, la verdura a foglia verde e tanto altro.

Inoltre il magnesio è indicato non solo per chi è in dolce attesa ma anche per chi soffre particolarmente il ciclo mestruale.

Ecco perche assumere il magnesio in gravidanza fa bene alla mamma e non solo.