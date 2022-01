La casa richiede continue attenzioni e accortezze per mantenerla sempre in perfetto stato ed estremamente linda.

Di conseguenza le pulizie domestiche esigono un certo impegno e anche del tempo. Un modo per agire efficacemente è spesso conoscere i giusti trucchetti per muoversi.

Ad esempio per molti oggetti in casa davvero utile risulta la mollica del pane. Abbiamo visto anche come per lucidare i mobili in legno possiamo servirci di un ingrediente avanzato in cucina.

Gli stratagemmi casalinghi poi tornano particolarmente utili in quelle pulizie più difficoltose, quelle davvero complicate da portare a termine. È il caso degli spazi interni dei termosifoni.

Pulire dalla polvere gli stretti spazi interni dei termosifoni in ghisa senza phon diventa semplicissimo con questo strumento fai da te

Come tutti gli oggetti presenti in casa, anche sui termosifoni si raccoglie polvere. Se spolverarli esternamente è una cosa che si fa con facilità, non si può dire lo stesso per le parti interne.

Solitamente sono così strette da non riuscire a passarvi con la mano, neppure con appositi strumenti.

Si tratta poi di punti dove la polvere si accumula anche maggiormente.

Alcuni utilizzano il phon per sollevarla da dove si è posata, ma spesso ciò potrebbe non essere comodo. Potremmo non avere una presa lì a fianco, ad esempio, o comunque trovare spiacevole sollevare tutta la polvere.

Con un po’ di ingegno e inventiva potremmo però costruire uno strumento per raggiungere i punti difficili.

Come costruire uno strumento per pulire i termosifoni più una soluzione d’emergenza

Pulire dalla polvere gli stretti spazi interni dei termosifoni in ghisa senza phon diventa semplicissimo con questo strumento fai da te. Ecco cosa serve per fabbricarlo:

due ferri da maglia;

una stoffa di lana recuperata da una vecchia coperta o maglione;

spago;

colla a caldo.

Prendiamo i due ferri e sovrapponiamoli l’uno sull’altro. Leghiamoli insieme con lo spago.

Ricopriamoli poi tutto intorno con la stoffa, lasciando scoperta solo la parte dalla quale li impugneremo.

Fissiamo la stoffa con la colla sui ferri. Lasciamo asciugare. Avremo così ottenuto uno strumento sottile che riuscirà a penetrare dentro il termosifone.

La lana riuscirà a catturare la polvere. Possiamo poi, dopo una prima passata, anche ripassarlo inumidito.

Regoliamoci ovviamente sulla doppiezza dei ferri da utilizzare in base allo spazio per cui ci servono.

Nel caso poi il nostro termosifone non permettesse di adottare questa soluzione, possiamo far scorrere tra un calorifero e l’altro un foglio di carta. Quest’opzione è perfetta anche per quei termosifoni privi di spazio di manovra.

Con banali oggetti insomma possiamo risolvere un problema annoso e mettere la parola fine alla nostra lunga frustrazione.

Lettura consigliata

Per eliminare la muffa dai muri e la puzza di umidità ecco uno spray profumato da fare in casa