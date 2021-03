È particolarmente importante che il ferro da stiro resti pulito. Dopo un lungo utilizzo questo potrebbe infatti sporcarsi. Ciò comporta diversi problemi. Prima di tutto il ferro non scorre bene sui tessuti. Come risultati avremo capi stropicciati e una stiratura non uniforme. C’è però anche il rischio che il ferro macchi i nostri vestiti. Per fortuna è possibile pulire a fondo il ferro da stiro con un ingrediente che tutti abbiamo in cucina.

Un ingrediente magico

Spesso ci rivolgiamo a ingredienti chimici e industriali per pulire i nostri elettrodomestici. Se a volte la situazione è così grave da richiedere un aiuto in più, spesso ci basterebbero invece alcuni ingredienti naturali. La saggezza delle nostre nonne a volte non era solo una credenza popolare!

Sono diversi gli ingredienti che possiamo trovare nella nostra cucina che possono darci una mano anche col ferro da stiro. Tra questi spiccano ad esempio aceto, bicarbonato e perfino il limone. Tra questi ne spicca però uno perfetto per rimuovere anche le macchie più ostinate. Parliamo infatti del sale.

Pulire il ferro da stiro

Per pulire a fondo il ferro da stiro con un ingrediente che tutti abbiamo in cucina ci basta infatti del semplice sale. Tra i metodi più comuni c’è quello del sale grosso su un panno o su un foglio di alluminio. Dopo aver versato del sale su questi materiali non bisogna far altro che passarci il ferro caldo sopra. Un altro metodo comune è quello di mischiare sale e aceto in acqua calda e strofinarle il tutto con un panno.

C’è però un terzo trucco meno conosciuto che richiede solo acqua e sale. In questo caso non dobbiamo immergere il sale nell’acqua creando una soluzione liquida. Bisogna invece aggiungere poca acqua al sale fino andando a creare una pasta morbida. A questo punto possiamo strofinare questa pasta sul ferro da stiro spento. Per farlo possiamo farci aiutare da un fazzoletto o un panno finché le macchie non spariscono.