Esiste un elettrodomestico ancora poco conosciuto in Italia che è però rivoluzionario. Molto usato nei Paesi asiatici, questo strumento permette di risparmiare tempo in cucina. E ci fa risparmiare anche sulla pulizia di pentole e stoviglie! Scopriamo insieme l’elettrodomestico ancora poco usato che ci cambierà la vita in cucina.

L’elettrodomestico jolly

Anche se nato con un solo fine questo elettrodomestico può essere usato per diversi tipi di cottura. Si sostituisce infatti alle tradizionali pentole e perfino alle vaporiere. Di cosa stiamo parlando?

Del cuociriso, strumento diffusissimo in Paesi come il Giappone. Il cuociriso funziona con l’elettricità ed è solitamente composto da una semplice vaschetta di metallo. A seconda del modello il cuociriso avrà diverse modalità di cottura o semplicemente l’opzione acceso o spento. Perché il cuociriso è così comodo? Perfette infatti ci cucinare tantissimi piatti in un solo contenitore. In questo modo si risparmia tempo e ci sarà bisogno di pulire un solo strumento.

Tutto in uno

Ma cosa possiamo cucinare nel cuociriso? L’elettrodomestico ancora poco usato che ci cambierà la vita in cucina è molto versatile. Ovviamente, il primo piatto da provare è proprio il riso. Il riso cotto in questo modo resterà più morbido e perfetto per piatti orientali ma non solo. Molti cuociriso sono inoltre muniti di cestello per la cottura al vapore. In questo modo possiamo cuocere patate o verdure mentre prepariamo il riso. Ma non solo! Il cuoririso permette di preparare molti altri piatti che utilizzano l’acqua. È quindi perfetto per scaldare o cucinare minestre. Anche preparare la pasta in questo modo è un’ottima soluzione.

Il cuociriso può essere inoltre usato per far bollire patate o legumi. È anche perfetto per le cosiddette preparazioni one pot. Queste cotture prevedono l’utilizzo di tutti gli ingredienti insieme. Il cuociriso può quindi essere usato per il risotto, per la preparazione della pasta cotta già nel sugo, per lo spezzatino o per il porridge a colazione.