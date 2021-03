L’8 marzo si festeggia la festa della donna e Noi di ProiezionidiBorsa per onorare questa ricorrenza proponiamo un elenco di titoli da vedere sulle maggiori piattaforme streaming legali. Oggi scopriamo insieme, allora, quali sono le serie Tv imperdibili e divertenti su Netflix e Amazon Prime in occasione della festa della donna.

“Disenchantement”

Questa piccola serie è firmata da Matt Groening, il creatore di grandi successi di massa come “I Simpson” e “I Griffin”. Disenchantment condivide con gli altri due titoli un umorismo ambiguo e una forte spinta diseducativa. In questo caso però è decisamente rivoluzionaria perché la protagonista è una donna, la principessa Beanie. Alcolista incallita, bisessuale e pecora nera della famiglia reale, riuscirà però a dimostrare il suo valore nel corso della storia diventando regina.

“Fleabag”

In questo telefilm si analizza la vita di una donna sui trent’anni alle prese con una routine ordinaria, ma allo stesso tempo divertente. Non riesce a gestire i rapporti sentimentali a causa di traumi familiari e a difficili passati di coppia, ma questo ce la fa stare ancora più simpatica.

“Voglio una vita a forma di me”

Questo lunghissimo titolo in inglese è semplicemente sintetizzato in “Dumplin” (raviolo), soprannome della protagonista Willowdean Dixon. La giovane ragazza americana vive dei problemi con sé stessa a causa del suo sovrappeso e di una madre ossessionata dall’esteriorità. Quest’ultima, infatti, è una piccola celebrità locale e conduce dei piccoli “beauty peagent”, ovvero dei concorsi di bellezza. Per ribellarsi la figlia si iscrive ad uno di questi per scandalizzare il vicinato e la propria famiglia. Questo atto la porta, però, a fare un viaggio alla scoperta di sé stessa.

Oggi abbiamo parlato, dunque, delle serie tv imperdibili e divertenti su Netflix e Amazon Prime da vedere assolutamente in occasione della festa della donna. Se siamo interessati a queste tematiche, consigliamo di consultare questo articolo dal titolo “Tre serie al femminile da vedere assolutamente su Amazon Prime Video”.