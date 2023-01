Un titolo azionario può essere acquistato non solo nelle fasi di debolezza, ma anche sulla forza. Su questi concetti ci torneremo nel seguito di questo articolo. Adesso possiamo solo anticipare che Prysmian continua a correre sul Ftse Mib aggiornando i suoi massimi storici e la strada al rialzo potrebbe essere ancora lunga.

Acquistare sulla debolezza o sulla forza?

Entrambi gli approcci presentano gli stessi problemi. Ovvero, senza sapere dove il titolo potrebbe dirigersi e dove si trovano i suoi punti di resistenza o di supporto. Inoltre, bisogna avere molto chiaro il rischio dell’investimento che si sta per fare.

Sicuramente un approccio completamente sbagliato e foriero di perdite è quello che molto spesso seguono gli investitori. Compro perché il titolo è sceso tanto. Compro perché il titolo è salito tanto e continuerà a farlo. Di esempi che sconfessano questo approccio ce ne sarebbero tantissimi. Basti pensare a quanto accaduto agli inizi di questo secolo con le .com che macinavano guadagni senza sosta, salvo poi dissolversi. Oppure al titolo Stellantis (ex Fiat, ex FCA) che da 8€ scese in area 0,5€, salvo poi partire al rialzo per dirigersi in area 18€.

Conclusione: i titoli non vanno comprati perché sono scesi o saliti troppo, ma sulla base di studi rigorosi dei fondamentali e dell’analisi grafica.

Prysmian continua a correre sul Ftse Mib aggiornando i suoi massimi storici: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Prysmian (MIL:PRY) hanno chiuso la seduta del 20 gennaio a quota 36,98€, in rialzo dell’1,99% rispetto alla seduta precedente.

Di questo titolo ci siamo occupati qualche giorno fa analizzando il quadro di breve periodo. Oggi concentreremo la nostra attenzione sul time frame settimanale (quadro di medio/lungo termine).

Come si vede dal grafico le medie e lo SwingTrading Indicator sono saldamente al rialzo. Inoltre con la chiusura del 20 gennaio è stata rotta al rialzo la fortissima resistenza in area 36,26€. A questo punto, quindi, le quotazioni potrebbero dirigersi verso la resistenza successiva in area 44,33€.

Da notare che, nonostante il lungo rialzo, il titolo non è ancora in ipercomprato. La probabilità che il rialzo continui, quindi, non è piccola.

I ribassisti potrebbero prendere il sopravvento solo nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 36,26€.

