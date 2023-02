Sale sul mocio: prova a metterne un po’. La soluzione a costo zero per pavimenti perfettamente igienizzati

Un mocio pulito e ben disinfettato è indispensabile per pulire i pavimenti alla perfezione senza lasciare aloni. Va lavato ed igienizzato adeguatamente. In questo articolo andremo a svelare una tecnica estremamente semplice ma davvero efficacissima.

Sempre più spesso, per svolgere le faccende domestiche si utilizzano rimedi naturali. Al supermercato ci sono intere corsie piene di saponi, detergenti e detersivi. Ve ne sono di ogni formato e profumazione. Ognuno adatto per la pulizia di una certa stanza della casa o per svolgere specifiche mansioni. Tuttavia, in quest’ultimo periodo, sono sempre di più le persone che, sempre più spesso, ricorrono ai cari e vecchi rimedi della nonna. A ben guardare, infatti, per le pulizie può bastare davvero poco.

Aceto, limone, bicarbonato e sapone di Marsiglia sono potenti alleati. Tra l’altro, oltre ad essere prodotti estremamente economici, quasi tutti li abbiamo già in casa. E, molto spesso, funzionano molto meglio rispetto a detergenti costosi di marchi anche famosi. Per facilitarci la vita in casa, e risparmiare pure, basta conoscere i segreti delle casalinghe e chiedere consiglio alle care nonne o anche a qualche zia. Tanto per fare un esempio pratico, il modernissimo piano ad induzione diventa pulito con del semplice succo di limone.

La pulizia dei pavimenti

Tra i vari servizi da fare in casa, pulire i pavimenti è quello che dobbiamo svolgere quasi quotidianamente. Di certo, il pavimento di bagno e cucina sai deve lavare con grande frequenza. Magari, all’ingresso, in soggiorno e in camera da letto, possiamo limitarci a lavare il pavimento anche solo 2 o 3 volte la settimana.

Prima del lavaggio, è bene eliminare qualsiasi traccia di polvere. C’è chi preferisce la classica scopa e chi invece il comodo aspirapolvere o la scopa elettrica. Dopodiché, si strofinano le superfici calpestabili con un mocio intriso in acqua e detersivo. Prima ancora che scegliere il detergente da usare, per ottenere buoni risultati e non avere aloni, è fondamentale che lo stesso mocio sia bello pulito ed igienizzato.

Sale sul mocio: prova a metterne un po’

Per lavare il mocio molti lo mettono in ammollo in un secchio d’acqua tiepida con 2 cucchiai di bicarbonato di sodio oppure con dell’aceto. Ci sono poi anche altre alternative eventuali e da provare. In questo articolo sveleremo una pratica ancora più semplice ma efficacissima per pulire alla perfezione il mocio. Ci servirà del semplice sale. Proprio quello che usiamo per salare l’acqua della pasta e insaporire le nostre pietanze. Il sale è un ottimo disinfettante.

Dopo aver sciacquato il mocio con del detersivo per piatti e averlo risciacquato bene con acqua corrente, lo dovremo mettere in un secchio contenente 1 litro di acqua calda e poi aggiungere 3 cucchiai di sale. Fare quindi riposare per minimo un’ora. Dopodiché, risciacquare e far asciugare all’aria aperta. Il sale pulirà a fondo il nostro mocio eliminando germi e batteri.

Ma non è ancora finita. Il sale, infatti, oltre a disinfettare lo strumento di pulizia, è efficacissimo anche per pulire le superfici igienizzandole. Ed ancora, neutralizza i cattivi odori. Ideale quindi se si hanno cani e gatti. Dunque, sale sul mocio: prova a metterne un po’. Vedrai subito la differenza!